René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) Über großen Gästezulauf freute sich Florian Eisenreich bei der Eröffnung seines "Café Wirbelwind" am Wochenende in der Schmalzgasse in Frankfurt (Oder). Der Frankfurter hat die nicht unerhebliche Investion größtenteils aus Eigenmitteln gestemmt, um Eltern und Großeltern aus der Stadt einen Anlaufpunkt mit ihren Kindern und Enkeln zu bieten.

In dem lärmgedämmten Café haben die Kinder eine eigene Spielecke, während die Eltern in Ruhe Kaffee trinken können. Außerdem gibt es Eis von Eis-Alex aus Letschin und selbst gebackenen Kuchen. Am Eröffnungstag sorgten ein Glücksrad und Clown Javid für Abwechslung. Nicht nur Florian Eisenreichs Tochter Hannah freute sich über das Café des Vaters, sondern auch Konrad, der zu den ersten Gästen gehörte. Außerdem gratulierten Wowi-Prokuristin Christa Moritz und Geschäftsführer Jan Eckardt. Die Wohnungswirtschaft hatte die Neueröffnung u.a. mit weiteren Investitionen in die Bausubstanz möglich gemacht.

Das Café Wirbelwind ist außer an Montagen täglich von 9-17 Uhr geöffnet. Ein Mittagsimbiss und sonntags ein Brunch, wird ebenfalls angeboten.