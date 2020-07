Ziele der neuen EU-weiten Biodiversitätsstrategie

Die Biodiversitätsstrategie der EU geht davon aus, dass der Verlust an biologischer Vielfalt und der Zusammenbruch von Ökosystemen eine der größten Bedrohungen der Menschheit im nächsten Jahrzehnt darstellt. Der derzeitige Verlust an Artenvielfalt ist beispiellos, Schuld daran eine menschengemachte Zerstörung.

Ziel ist die Wiederherstellung geschädigter Land- und Meeresökosysteme in ganz Europa. Erreicht werden soll das durch die Stärkung der Biolandwirtschaft und biodiversitätsreicher Landschaftselemente auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, das Aufhalten und Umkehren des Verlusts an Bestäubern, der Reduzierung des Einsatzes und der Risiken von Pestiziden um 50 Prozent bis 2030, die Rückführung in einen freien Flusslauf von Fließgewässern in der EU auf mindestens 25 000 Kilometern sowie das Anpflanzen von drei Milliarden Bäumen bis 2030. Vorgesehen sind jährliche Investitionen von 20 Milliarden Euro in Biodiversität aus EU- und nationalen Quellen sowie aus dem Privatsektor.⇥mm