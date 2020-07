Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Seit Wochen überschlagen sich die Ereignisse im Amt Oder-Welse im Zusammenhang mit dem Wechselwunsch der Gemeinde Schöneberg nach Schwedt. Das Amt und fast alle Gemeinden zogen die Klagen gegen den Wechsel von Schöneberg zurück, die Gemeindevertretungen von Berkholz-Meyenburg und Passow erklären mit deutlicher Mehrheit beziehungsweise einstimmig, ebenfalls ihre Bürger zu fragen, ob sie künftig zu Schwedt gehören wollen.

Die größte Stadt der Uckermark kann sich also darauf vorbereiten, um einige tausend Einwohner aus Schöneberg, Passow und Berkholz-Meyenburg zu wachsen. Die finanzielle und Verwaltungskraft sowie gute Erfahrungen im Umgang mit zehn eingemeindeten Gemeinden im Umland hat Schwedt. Bürgermeister Jürgen Polzehl erklärte auf eine entsprechende Anfrage in der Stadtverordnetenversammlung, dass die Stadt tatsächlich "in freudiger Erwartung" sei.

Klagefront der Gemeinden bröckelt

Hochschwanger ist Schwedt allerdings schon seit mehr als drei Jahren, und zwar in Sachen Fusion mit Schöneberg. Seit Wochen hofft man im Rathaus darauf, dass die beklagte Eingemeindung endlich vollzogen werden kann, weil die Klagefront des Amtes und der Gemeinden gegen die Genehmigung des Innenministeriums immer mehr bröckelt.

In der Landesregierung und beim Landkreis werden allerdings auch Befürchtungen laut, dass sich der Amtsdirektor so wie in Schöneberg nun auch bei Berkholz-Meyenburg und Passow als Bremser und Verhinderer in den Eingemeindungsverfahren erweist. Um nicht wieder einen jahrelangen Streit mit juristischen und formellen Winkelzügen zu erleiden, rechnen Beobachter inzwischen sogar damit, dass das Ministerium die Auflösung des ganzen Amtes in Betracht zieht. Diese rechtliche Möglichkeit hatte das Land den Gemeinden bereits ausdrücklich erklärt für den Fall, dass die sich nicht auf eine tragfähige Lösung einigen können. Aktuell wollen drei von fünf Gemeinden nach Schwedt.

Krampfhaft versuchen derweil Pinnow und Mark Landin, die Auflösung noch aufzuhalten. Zuletzt mit der überraschenden Strategie, die Klagen, die die Eingemeindung blockieren und das Verfahren in die Länge zogen, zurückzuziehen. Hintergrund dieses Manövers ist der schmerzhafte Verlust der Mehrheit im Amtsausschuss.

Seit die Vertreter von Berkholz-Meyenburg und Passow offen gegen ihren Amtsdirektor auftreten, hat dieser keine Hausmacht im obersten Gremium des Amtes mehr. Werden aber alle Klagen zurückgezogen, könnte die Genehmigung der Eingemeindung von Schöneberg sofort in Kraft treten. Dann allerdings fehlen die Stimmen Schönebergs im Amt und die Lager der Gemeinden, die gehen und die bleiben wollen, stehen sich mit einer Stimmengleichheit von 4:4 gegenüber. Praktisch wäre das Amt damit nicht mehr regierbar, jeder Beschluss könnte von der Gegenseite blockiert werden.

So kommt es zu so verrückten Konstellationen, dass Mark Landin und Pinnow, die gegen den Austritt von Schöneberg sind, ihre Klage dagegen aus taktischen Gründen zurückzogen und Passow, deren Bürgerschaft nach Schwedt will und auch Schöneberg dabei unterstützt, die Klage aber aus taktischen Gründen aufrecht erhält, nur um die Stimmenmehrheit im Amtsausschuss nicht zu gefährden.

Die Gemeindevertreter von Mark Landin und Pinnow sehen indes noch Chancen für die Erhaltung des Amtes. Dabei klammern sie sich an eine Formulierung des Innenministeriums, wonach es nach dem Weggang von Schöneberg ein Ausscheiden weiterer Gemeinden aus dem Amt Oder-Welse nicht mehr geben wird. Das allerdings setzt voraus, dass es das Amt überhaupt noch gibt. Jetzt schon will die Mehrheit der Gemeinden dem Amt den Rücken kehren.

Warten auf Land und Landkreis

Dem Innenministerium sei sehr wohl bewusst, erklärt Sprecher Andreas Carl, dass sowohl für Schöneberg und Schwedt als auch für die anderen Gemeinden eine schwierige Situation besteht. Davon werde man sich bei der Entscheidung über die weitere Vorgehensweise leiten lassen, deutete er nur vage an. In der Region wird seit langem erwartet, dass Land und Landkreis der Gemeinde Schöneberg, die seit drei Jahren auf eine Entscheidung wartet, gegen alle Klage- und anderen Manöver des Amtes endlich den Rücken stärken.

Schönebergs Bürgermeister Wilfried Schramm äußerte sich zum erwarteten Vollzug der Eingemeindung und zum Amtsende nur mit trockenem Humor: "Das Theater, was wir hier erleben, ist unglaublich. Schwedt muss uns eine Dauerkarte an den Uckermärkischen Bühnen spendieren, damit wir keine Entzugserscheinungen bekommen."