Marco Winkler

Stolpe Süd (MOZ) Steffen Leber ist sich jetzt schon sicher: "Es werden zwei schöne Wochen gewesen sein." Den Satz wird er am Freitag vom eher seltenen Futur II ins normale Präteritum wandeln. Dann erleben die jungen Teilnehmer der "Summerschool" im Nachbarschaftstreff Stolpe Süd, dessen Koordinator Leber vom sozialen Träger PuR ist, noch etwas Kirmes auf der Festwiese. "Die Sommerschule ist unsere Alternative zu Zideka", sagt Leber. Das Zirkusprojekt, das es seit gut 15 Jahren gibt, musste wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in diesem Jahr ausfallen. "Wir haben das mit dem Jugend- und Gesundheitsamt abgesprochen. Wir konnten in diesem Jahr den nötigen Abstand nicht gewährleisten", erklärt Leber am Montag.

Der Schritt war nicht einfach. Das gibt Steffen Leber – selbst zweifacher Familienvater – unumwunden zu. Er musste rund 100 Kindern und deren Eltern sagen, dass die Veranstaltung, auf die sie sich gerade nach den entbehrungsreichen Corona-Wochen geklammert hatten wie an einen Strohhalm, nicht stattfinden werde. "Das hat wehgetan", erinnert sich Leber an den Moment der Verkündung. Gedacht war das Zirkus-Angebot schon immer für Familien, die sich sonst keine Reise leisten können. Doch die Sozialarbeiter der Projekt- und Regionalentwicklungsgesellschaft PuR, die in Hennigsdorfer Grundschulen und Gymnasien im Einsatz sind, hatten eine alternative Idee: die Sommerschule.

"Es ist ein niedrigschwelliges Angebot", sagt Koordinator Leber. Die Frage, wie die Kinder zum Nachbarschaftstreff kommen, war schnell geklärt: mit dem Bus. "Wir haben einen Shuttle eingerichtet, der alle abholt." Lehrer unterstützen die PuR. Sie stehen fachlich zu Seite. Die Kinder – es sind um die 20, die jeden Tag kommen – erhalten Unterstützung bei der Bearbeitung von Schulaufgaben, die in den vergangenen Wochen etwas liegengeblieben sind. Hilfe gibt es zudem bei Unterrichtsthemen, die noch zu viele Fragezeichen in den Kinderköpfen hinterlassen.

Ziel des zweiwöchigen Projektes ist es, den Heranwachsenden einen möglichst problemlosen Start ins kommende Schuljahr zu ermöglichen. Leber weiß, dass nicht alle Eltern mit demselben Eifer ihre Kinder im Homeschooling unterstützen konnten. "Es war für alle eine schwierige Zeit. Wir besprechen auch Nöte und Sorgen."

Neben der lockeren Nachhilfe – vormittags gibt es eine reguläre Unterrichtsstunde – soll der Spaß im Nachbarschaftstreff nicht zu kurzen kommen. "Es geht nicht nur ums Pauken, die Kinder haben schließlich Ferien", sagt Steffen Leber. Nach einer Obstpause stehen kreative und sportliche Angebote im Fokus. Die Kinder können Tischtennis spielen, in Gruppen aktiv sein – mit Abstand – und sich austoben.

Unterstützung bekommt die PuR bei ihrer Sommerschule vom hiesigen Kaffeehaus "Einfach Hubertus". 20 bis 25 Essen werden täglich geliefert. "Meist Nudeln mit Tomatensauce natürlich." Die Volkssolidarität Hennigsdorf hilft: Die Vorsitzende Heideruth Henschke brachte vorige Woche einen Scheck in Höhe von 500 Euro. "Die Polizei war mit einer Verkehrsschulung ebenfalls vor Ort", erzählt Steffen Leber. Der Landkreis gehört ferner zu den Sympathisanten des Projekts – und zu den finanziellen Unterstützern der Zirkus-Alternative.