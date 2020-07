Siegmar Trenkler

Radensleben (MOZ) Warum Unbekannte zweimal innerhalb einer Woche einen Güllesilo am Rand von Radensleben angegriffen und Teile des Inhalts abgelassen haben, ist auch Marc Landorff ein Rätsel. Dem Betriebsleiter der Landwirtschafts GmbH Neukammer haben die beiden Vorfälle, bei denen insgesamt rund 400 Kubikmeter Gülle ausgelaufen sind, aber schlaflose Nächte beschert. "Glücklicherweise ist das recht schnell aufgefallen, so dass wir reagieren konnten", sagt er.

Zwölf Kollegen eilten am frühen Sonntagmorgen zur Hilfe, um zu verhindern, dass die Gülle in naheliegende Gräben fließt. Mit drei Pumptankwagen, zwei Teleskopladern und jeder Menge Manpower wurden der als Dünger eingesetzte Stoff abgepumpt und die Spuren des Vorfalls beseitigt. Noch am Montag waren Mitarbeiter damit beschäftigt, die Umgebung des Silos zu reinigen und unter anderem die kontaminierte Erde abzutragen. Das Material wurde dann auf den Feldern des Betriebs ausgebracht. Bei den Arbeiten habe es eine enge Abstimmung mit den Behörden gegeben, sagt Landorff.

"Man fragt sich: Wieso wurde das gemacht? Wie lässt sich das verhindern?", überlegt der Betriebsleiter. Vermutungen, wer hinter der Sachbeschädigung stecken könnte, hat er nicht. "Wir haben zwar einige Fluktuationen bei den Mitarbeitern. Aber wir sind mit niemandem im Bösen auseinandergegangen." Und auch wenn sich die Technik der beiden Absperrvorrichtungen erschließe, erfordere es gewisse Vorkenntnisse, diese zu bedienen. Beide Male, erst am 29. Juni und dann in der Nacht zu Sonntag, hatten die Täter Schlösser geknackt und dann den Inhalt eines der beiden Silos abgelassen. "Das geht an keinem spurlos vorüber", so Landorff. "Das ist für alle Kollegen eine starke psychische Belastung."

Damit es nicht erneut zu so einem Zwischenfall kommen kann, sind inzwischen die Hebel an den Ventilen abmontiert worden. Sie beispielsweise komplett zu verschweißen, sei aber nicht möglich. "Wir müssen ja auch selbst irgendwann wieder an die Gülle ran", berichtet Landorff. Die beiden Silos dienen dem Betrieb schließlich als Zwischenlager für den Dünger. Auch sonst werde derzeit überlegt, welche weiteren Sicherheitsvorkehrungen umgesetzt werden können. So wurde vor allem erst einmal der Kontrollrhythmus an den Silos am Ortsausgang verstärkt. Doch allein dabei möchte es Landorff nicht belassen. "Wir arbeiten sowieso an einem Sicherheitskonzept für den gesamten Betrieb und holen uns dafür auch externe Hilfe." In diesem Zug soll auch eine langfristige Lösung für die Silos gefunden werden. Derweil ermittelt die Polizei weiter zu den Verursachern der Angriffe.