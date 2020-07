Markus Kluge

Wustrau (MOZ) Mit TV-Landarzt Walter Plathe startet das Seefestival in Wustrau am Freitag, 10. Juli, in seine diesjährige Saison. Der Schauspieler wird ab 18 Uhr am Schloss aus "Ich habe nichts ausgelassen" lesen und im Anschluss in einer Gesprächsrunde noch für Fragen zur Verfügung stehen. In seinem Buch erzählt Walter Plathe aus seinem Leben, was ihn bewegt und wofür er sich engagiert – eine echte Berliner Pflanze, ein Typ mit Herz und Schnauze, ein Volksschauspieler, der festhält an seinem Credo: "Die Mutter vons Janze ist das Theater!" Wie Festival-Sprecherin Gesine Sand mitteilte, ist es auch für Plathe die erste Vorstellung nach dem Verbot für Veranstaltungen. "Er hat die Lockdown-Zeit im Krankenhaus und in der Reha-Klinik verbracht und den künstlerischen Stillstand genutzt, um sich von seinen Hüftleiden zu befreien. In dieser Zeit hat er sich über eine selbst gemachte Roulade von Festivaldirektor Marten Sand mehr gefreut als über alles andere", so Gesine Sand. Die kleinen, einfachen und ehrlichen Dinge des Lebens seien es, die Plathe wichtig sind. Wer vorbeikommt, kann sich für die Gesprächsrunde schon einmal Fragen an ihn überlegen. "Eines ist sicher: Er gibt die ehrliche Antwort, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Eben ein echter Volksschauspieler", so Sand.

Karten gibt es unter 033925 90191, unter www.seefestival.com und im Brandenburg-Preußen Museum für 20 bis 26 Euro – je nach Kategorie. An der Abendkasse werden drei Euro Aufschlag je Karte erhoben. Kinder bis 16 Jahre zahlen zwölf Euro für den Einlass.