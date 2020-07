Pilz

Fürstenberg (MOZ) Vielleicht ist es die gesunde Distanz zu dem mitteleuropäischen Schrebergartentum – vielleicht will Somalatha Blank, die aus dem fernen Sri Lanke stammt (ganz früher mal Ceylon), mit ihrer Kreation älteren Menschen die Chance geben, sich auch ohne Garten gesund zu ernähren?

Wie auch immer, die Fürstenbergerin hat eine Idee in die Tat umgesetzt, die Nachahmer finden dürfte: Sie züchtet grünen Salat quasi in der Plastikflasche! Und das bequem und mit sicherem Erfolg: Denn was Gärtner stets auf deren eigener Scholle verzweifeln lässt, dass etwa Schnecken den Salat wegknabbern, kann Somalatha mit ihrer Methode vermeiden. "Ich öle einfach die Behälter für den Salat ein", erklärt sie und ein strahlendes Lächeln krönt ihr Gesicht.

Wobei eines klar sein dürfte, betont sie. Die Behältnisse für die winzigen Spezial-Beete hat sie zuerst mit etwas Erde gefüllt, nachdem die Tüllen und der Verschluss beseitigt wurden. Es könnten aber auch ebenso gut Gläser verwendet werden. "In meine Vasen aus Plastik habe ich ein wenig Erde oder Kompost gefüllt und dann den überall erhältlichen Salat-Zögling sorgfältig hineingesteckt", erläutert die Hobby-Gärtnerin. Und dann?

"Ja, dann muss man eigentlich nur 14 Tage warten und manchmal gießen, dann kann der leckere Salat schon geerntet werden, oder bei Bedarf ein paar Blättchen", erläutert sie. Vor allem aber, und darauf kommt es der agilen Ruheständlerin an, die Methode lasse sich ohne viel Aufhebens und körperlichen Mühen auf dem eigenen Balkon verwirklichen. So eine Reihe mit Salat-Pflanzen lasse sich durchaus sogar auf dem Fensterbrett platzieren. Wichtig sei, dass jeder Salat sein eigenes kleines Biotop hat, also sein eigenes Behältnis. "Das ist doch sehr praktisch, denn ältere Menschen müssen sich nicht stundenlang bücken", erklärt die Wahl-Fürstenbergerin.

Mit ihrem Mann Herbert war sie vor gut elf Jahren in der Wasserstadt heimisch geworden. Kinder, wie die Zeit vergeht: Ende Juli feiert Herbert seinen 85. Geburtstag. Das Bermerkenswerte: Er ist das, was man landläufig unter "fit wie ein Turnschuh" versteht. Kein Wunder, Herbert Blank war früher Nationaltrainer der Fußball-Mannschaft von Sri Lanka. Und vor acht Jahren nahm Herbert an den Weltmeisterschaften der Tischtennis-Senioren in Kanada teil. Somalatha arbeitete damals als Dolmetscherin beim Goethe-Institut, sie erlernte sechs Sprachen. "Aber mal ehrlich, wenn man das nicht praktisch jeden Tag anwendet, verlernt man Teile der Sprachen allmählich", schmunzelt sie.

Zu Hause nutzt sie die Veranda für einen eigenen kleinen Garten, Tomaten, Paprika, Gurken und viele Gewürze gedeihen prächtig. Selbstverständlich auch exotische.

"Eine wahre Freude" sei aber das Fleckchen Erde, das die Blanks außerdem gepachtet haben: In der Kleingartenanlage "Gut Nass" an der Rheinsberger Straße pflegen sie ihr Beet mit Hingabe, wobei der Kontakt mit dem Vorsitzenden Torsten Nauck vorzüglich sei, betont Herbert.

Dort finden sie die Naturnähe, die sie an ihrem Wohnort in der Steinförder Straße etwas vermissen würden. Denn leider gebe es dort nur sehr wenig Vorgärten, die mit Blumen geschmückt seien. Somalatha hingegen kann nach eigenem Bekunden auf die Farbtupfer nicht verzichten.

"Das ist doch auch für Besucher der Stadt Fürstenberg, etwa Nutzer des Radfernweges ein schöner Anblick."