Thomas Pilz

Zootzen (MOZ) Die Freude in der Jugendhilfeeinrichtung Neustart des Evangelischen Johannesstifts in Zootzen ist groß – sowohl bei den jungen Leuten als auch bei ihren Betreuern. 45 Paar Sportschuhe für die Jugendlichen hat die Familie Ventelou organisiert, die in Fürstenberg die Hausboot-Charterfirma "Revier Charter" betreibt.

Genauer gesagt: Die Spende kommt vom Lions-Club Duisburg-Concordia, der sich seit Jahren im Bereich der Sprach- und Bewegungsförderung für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche engagiert. Dass dieses Engagement nun auch Fürstenbergern zuteil wird, liegt an Hella Ventelou. Sie ist Mitglied im Lions Club Duisburg-Concordia und hat in der Wasserstadt ihr zweites Zuhause gefunden. Mit ihrer Familie betreibt sie dort die Marina samt Unternehmen "Revier Charter". Inzwischen hat die nächste Generation das Geschäft übernommen, aber Hella Ventelou sei nach wie vor sowohl im Lions Club als auch in Fürstenberg aktiv, heißt es in einer Pressemitteilung des Lions Clubs.

Den Kontakt zu Neustart stellte Olaf Bechert her, CDU-Stadtverordneter und Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Regio-Nord des Mittelzentrums.

"Es ist eine schöne Aktion und man bleibt auf diese Weise miteinander im Austausch über die verschiedenen Projekte", so Sebastian Kientopf, Neustart-Betreuer und Vorstandsmitglied des Fürstenberger Sportvereins.