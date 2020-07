Unfall in Brandenburg an der Havel

BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Montagvormittag kam es in der Brandenburger Altstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Ein Taxi-Fahrer fuhr in der Neuendorfer Straße aus einer Ausfahrt und übersah dabei offenbar den Jungen, der mit seinem Rad die Straße überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich das Kind Schürfwunden am Arm zuzog. Eine sofortige ärztliche Behandlung wurde aber nicht notwendig.

Der Vater des Jungen war ebenfalls an der Unfallstelle und kümmerte sich um seinen Sohn. Der Sachschaden wurde mit etwa 100 Euro beziffert. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und Ermittlungen eingeleitet.