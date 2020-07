MOZ

Eberswalde, Bernau, Werneuchen, Wandlitz (MOZ) Übers Wochenende hat das Barnimer Gesundheitsamt eine Corona-Neuinfektion im Landkreis registriert: und zwar in Bernau.

Damit gibt es aktuell acht Erkrankungsfälle, jeweils zwei in Bernau, in Eberswalde, Werneuchen und Wandlitz. 20 Barnimer befinden sich laut Lagebericht vom Montag aufgrund eines Verdachts in Quarantäne. Im "Forßmann" liegen derzeit ein Covid-19-Patient und zwei Verdachtsfälle, so Kliniksprecher Andreas Gericke.