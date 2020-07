Klaus D. Grote

Hennigsdorf (MOZ) Seit vier Jahren hofft die Frau aus Kamerun auf ein Einzelzimmer. In der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises in Stolpe-Süd teilte sich die Geflüchtete zeitweise ein Vier-Bett-Zimmer mit anderen Frauen. Doch seit dem Covid-19-Pandemie geht es der Frau nicht mehr nur um mehr Privatsphäre. Wegen einer Vorerkrankung gilt die 44-Jährige als Risikopatientin. Eine Covid-19-Erkrankung könnte bei ihr einen dramatische Verlauf nehmen.

Als im April der erste Corona-Fall auftrat und schließlich immer mehr Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft positiv getestet wurden, stellte das Gesundheitsamt alle Häuser unter Quarantäne. Die Bewohner durften die Häuser nicht mehr verlassen. Doch drinnen blieben Erkrankte und Gesunde zunächst zusammen. Sie teilen sich Küchen, Bäder und Toiletten, einige auch die Zimmer. Die Frau aus Kamerun lebte in der Angst, sich anzustecken und bekam schließlich die Unterstützung einer Rechtsanwältin, gegen die Unterbringung und zu klagen.

Eigenes Bad und Küche

In einem Eilverfahren verpflichtete das Verwaltungsgericht Potsdam den Landkreis Oberhavel in einem Beschluss vom vergangenen Freitag, "die Antragstellerin außerhalb einer Gemeinschaftsunterkunft unterzubringen, dass ihr mindestens ein Wohnraum sowie eine Küche oder Kochgelegenheit und ein Bad zur alleinigen Nutzung zur Verfügung zu stellen" sei.

Der Landkreis Oberhavel konnte sich auf Nachfrage am Montag nicht zu der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Potsdam äußern.

Vor den Potsdamer Richtern hatte vergangene Woche bereits das Verwaltungsgericht Frankfurt/Oder die Einzelunterbringung eines Geflüchteten angeordnet. Der Mann teilte sich in einer Gemeinschaftsunterkunft in Märkisch-Oderland ein Zimmer mit zwei weiteren Männern. Der Raum war zugleich Durchgangszimmer für drei weitere Personen. Das Gericht hatte die Unterkunft bei einem Vor-Ort-Termin begutachtet. Das Aktionsbündnis Offenes Märkisch-Oderland forderte daraufhin, "Zwangsgemeinschaften in Mehrbettzimmern" aufzulösen. "Untätigkeit der Behörden" führe zu monatelangen Quarantänen vieler Bewohner in Gemeinschaftsunterkünften.

Kein Mindestabstand möglich

Die Frankfurter Richter gehen davon aus, dass die Wohnverhältnisse im konkreten Fall nicht mit den aktuellen Umgangsverordnungen des Landes zur Pandemie in Einklang zu bringen seien. Es geht dabei vor allem um die gemeinschaftliche Nutzung von Küchen, Bädern und Fluren, die eine Einhaltung des Mindestabstandes kaum zuließen. Der Landkreis habe jedoch auch eine Fürsorgepflicht, so die Verwaltungsrichter. Die Doppelbelegung eines Zimmers könne zudem nicht als gemeinsamer Haushalt angesehen werden.

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hatte im Mai im Sozialausschuss des Landtages gesagt: "Ja, ich sehe, dass das ein quälendes Problem ist, wenn Unterkünfte mit großer Enge und schwierigen sanitären Verhältnissen wochenlang, in Serie, unter Quarantäne gestellt werden."

Kirstin Neumann vom Flüchtlingsrat Brandenburg geht davon aus, dass noch viele weitere Risikopatienten in den Gemeinschaftsunterkünften in Stolpe-Süd leben. "Wir fordern schon lange, besonders schutzbedürftige Geflüchtete einzeln unterzubringen", sagte Kirstin Neumann. Viele weitere Organisationen hatten dieser Forderung seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wiederholt gemacht. Zwangsgemeinschaften in Mehrbettzimmern und Sammelunterkünften sollten aufgelöst werden, um die akuten Infektionsrisiken zu beenden. Im Falle der 44-jährigen Frau aus Kamerun bedeutet das: "Die Unterbringung in der Sammelunterkunft in Hennigsdorf birgt für sie daher eine erhebliche gesundheitliche Gefährdung."