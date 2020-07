Thorsten Pifan

Schwedt Gute Nachrichten von der Polizei: Die Zahl der Straftaten in Schwedt samt seinen Ortsteilen ist im vergangenen Jahr gesunken. Nach dem enormen Anstieg im Jahr 2018 ist das günstige Niveau aus 2017 aber noch nicht wieder erreicht. Bedenklich ist allerdings, dass die Aufklärungsquote stark gesunken ist.

2293 Straftaten sind 2019 bei der Polizei in Schwedt angezeigt worden oder wurden von den Beamten verfolgt. Ein Jahr zuvor waren es noch 2521 Delikte. Im Vergleich zu 2017 lag die aktuelle Zahl aber noch hoch, denn seinerzeit waren es 2120 Straftaten. Die Aufklärungsquote sank im Gegensatz zu 2018 von 58,5 Prozent auf 48,7 Prozent. Die Daten stellte Schwedts Polizei-Chef Michael Fritz jüngst dem Stadtverordneten in Schwedt vor.

Wahlen waren Schwerpunkt

Bei der Polizei in Schwedt werden rund 30 Prozent aller Einsätze in der Uckermark abgearbeitet. Einige der Schwerpunkte im vergangenen Jahr hingen mit der Landtagswahl und dem davor stattfindenden Wahlkampf zusammen. So besuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unter hohen Sicherheitsvorkehrungen am 30. April einen Bürgerdialog an den Uckermärkischen Bühnen. Einen Wahlkampfauftritt hatte auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Ein tieferer Blick in die Statistik zeigt, dass es in Schwedt besonders viele Diebstahlsdelikte gibt, wobei die Aufklärungsquote in diesem Bereich bei mageren 20,4 Prozent liegt. Die Anzahl der einzelnen Taten stieg im Vergleich zum Vorjahr von 830 Fällen auf 843 Fälle im Jahr 2019. Auffällig ist dabei, dass die Polizei 2018 nur 155 Tatverdächtige im Visier hatte, während es ein Jahr später 180 Tatverdächtige waren, gegen die ermittelt wurde.

Sehr hoch ist in Schwedt die Zahl der Rohheitsdelikte und die der Straftaten gegen die persönliche Freiheit. Sie lag 2019 bei 334 Fällen und damit ein wenig niedriger als noch ein Jahr zuvor. Da waren es 393 Fälle. Auf diesem Gebiet leistete die Polizei in Schwedt sehr gute Arbeit. Die Aufklärungsrate lag 2019 bei 92,2 Prozent und ist damit gestiegen, waren es 2018 doch nur 88,3 Prozent.

Stark rückläufig sind die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. 32 Fälle sind 2018 noch angezeigt worden, ein Jahr später waren es zwölf Fälle. Einen Wermutstropfen gibt es bei diesen Straftaten allerdings, denn die Zahl der überführten Täter ist gesunken. Lag die Quote aufgeklärten Taten 2018 noch bei 96,9 Prozent bei 33 Tatverdächtigen, waren es ein Jahr später nur noch 83,3 Prozent. Im Visier der Polizei standen in diesem Fall neun Täter.

Bei den Raubdelikten hat es in Schwedt im Vorjahr 25 Fälle gegeben, im vergangenen Jahr waren es nur sieben Delikte. Die Aufklärungsquote lag nahezu konstant bei 72 Prozent in 2018 und 71,4 Prozent in 2019.

804 Verdächtige im Visier

Insgesamt haben die Beamten aus Schwedt gegen 804 Tatverdächtige ermittelt. Ein Jahr zuvor waren es noch 879 Verdächtige. Überwiegend haben sich dabei die Männer als kriminell erwiesen. Sie sind für rund Dreiviertel der Straftaten verantwortlich. Erschreckend: Die Polizei musste auch gegen 41 Kinder ermitteln, im Vorjahr war es mit 39 Tatverdächtigen nahezu die gleiche Anzahl. Gesunken ist hingegen offenbar die Zahl der Jugendlichen unter den Straftätern. Wurde 2018 noch gegen 101 Verdächtige im jugendlichen Alter ermittelt, waren es ein Jahr später noch 70 Verdächtige.