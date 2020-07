MOZ

Ostprignitz-Ruppin Da das Reisen innerhalb Deutschlands dieses Jahr voll im Trend liegt, bietet der Verein Fitness-Treff Natur einen Trip durch das Ruppiner Seenland und den Naturpark Stechlin-Ruppiner Land mit seiner mobilen Trampolin-Einheit. Die Naturlandschaft eigne sich unter Einhaltung der Abstandsregeln für eine Trainingseinheit mit dem bellicon-Minitrampolin.

"Wir besuchen in den nächsten Wochen viele schöne Plätze und Orte unserer Region und machen einen sportlichen Stopp mit unseren mobilen Trampolinen", kündigt Olaf Wolff vom Verein Fitness-Treff Natur an. "Zum Kennenlernen des Jumping-Trainings in der Natur machen wir am Sonnabend, 25. Juli, auf dem Kremserhof Zermützel Station." Von 13.30 bis 15.30 Uhr können die Teilnehmer ein gesundheitsorientiertes Trampolintraining für Einsteiger absolvieren. Im Anschluss werden weitere Orte und Termine besprochen.

Der erste Jumping-Touren-Stopp kostet 42 Euro, Vereinsmitglieder erhalten 25 Prozent Rabatt. Die Teilnehmerzahl ist auf neun begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung unter 0151 15126790 oder info@fitness-treff-natur.de nötig.