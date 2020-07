Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Die Sommerferien laufen auf Hochtouren, die Stadt Eberswalde und ihre Einrichtungen sowie Kitas und Horte haben eine Vielzahl an Veranstaltungen geplant.

Die Waldschule im Waldsolarheim lädt zum Natur-Camp ein. Unterschiedliche Aktionen laufen, die sich mit der Natur und dem Wald befassen. Dabei kommt auch der Spaß nicht zu kurz.

Ebenfalls in dieser Woche von jeweils 9 bis 16 Uhr hat die Zooschule im Eberswalder Zoo einen Infostand aufgebaut. Der hält neben tierischen Präparaten auch Bastelangebote und die Tierolympiade bereit. Dabei können Kinder mitraten. Mittwochs und freitags wartet eine Eisbombe für die Tiger darauf, um 14.30 Uhr verfüttert zu werden.

Sommerferienspiele locken außerdem zum Club am Wald in die Senftenberger Straße 16. Dort können aktive Jugendliche mit Skateboard, Roller-Scooter oder BMX unterwegs sein. Aber auch Tischtennis, Fußball und gemeinsame Spiele stehen hoch im Kurs. Wer es etwas lauter mag, der kann zum Anfeuern kommen. Heute ist auf dem Bolzplatz in Kupferhammer von 17 bis 19 Uhr Kicken am Kanal angesagt. Die Streetworker sind unter 0173 2493118 oder 0152 56464532 telefonisch zu erreichen.

Gesellschaftsspiele XXL stehen am Mittwoch in der Kita Im Zwergenland ab 9.30 Uhr auf dem Programm. Die Stiftung SPI lädt am Mittwoch um 18 Uhr zum Beachvolleyplatz in Kupferhammer ein. Dann fliegen Bälle über die Netze.