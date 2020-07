Monika Rassek

Beeskow (MOZ) Schon von außen fällt auf, dass die Parkplätze wieder komplett befahrbar sind. Ins Innere des vormals dunklen Marktes flutet Sonnenlicht. Es riecht nach Farbe, Bohrmaschinen sind zu hören. Bei der Bader Baustoffe GmbH wird in großem Rahmen modernisiert. "So etwa 30 000 Euro wurden bereits investiert, aber der Betrag werde sich am Ende der Arbeiten bei 100 000 Euro einpendeln", erzählen der neue Eigentümer und Geschäftsführer Marcel Spranger sowie sein Stellvertreter René Schultz. Betonen jedoch, dass Lutz Bader nach wie vor Mitanteilseigentümer der als Familienunternehmen gegründeten Firma sei.

Seit dem 1. April leitet nun eine neue Generation die Geschäfte und der Fokus liegt ganz klar in der Modernisierung des Standorts und der Erweiterung des Angebots. "Derzeit bereiten wir eine neue Ausstellung vor und modernisieren das Gebäude, welches inzwischen 20 Jahre alt ist", erklärt René Schultz. Jeder Verkäufer bekomme ein Büro, der Tresenbereich bleibe jedoch erhalten, werde aber offener gestaltet.

"Das Angebotsportfolio erweitern wir, die Ausstellung der Produkte soll eine große Bandbreite an neuen technischen Möglichkeiten bieten", so der 40-Jährige, der aus Hangelsberg kommt. Und: "Unseren Kunden soll es Spaß machen, sich hier in der Präsentation umzuschauen. Deshalb würde künftig auch verstärkt auf eine vernünftige Fachberatung für die Kunden gesetzt.

Neu und effektiver

"Bislang war das Unternehmen mit altem Charme unterwegs. Wir wollen künftig vermehrt auch die jüngere Kundschaft ansprechen", so Spranger, "die, die jetzt in Beeskow bauen." Dafür würde das Einzelhandelskonzept überarbeitet. Aber auch das Lagersortiment wird erweitert. "Alles rund um Hausanschlüsse, Zäune, Doppelstabmatten – da seien sie dann bis Berlin die Einzigen – sowie Bauchemie, Pflaster und der Gala-Baubereich werde erweitert.

"Alle Mitarbeiter wurden übernommen und während der Coronakrise habe es keine Kurzarbeit gegeben", sagt René Schultz. Er hat im Baustoffhandel gelernt und sich Stück für Stück weiterentwickelt. Der 34-Jährige Marcel Spranger, der bereits Eigentümer mehrerer Firmen ist, kommt aus Fürstenwalde. Gemeinsam wollen sie so bald als möglich die Modernisierungsarbeiten abschließen. Als Fernziel, so sagen sie übereinstimmend, soll das Unternehmen für Jüngere attraktiver und zudem effektiver werden.

Nach und nach kommen auch Pflanzen ins Sortiment, Bewässerungssysteme sowie Töpfe und Kübel. Eine Weile wird der Baumarkt jedoch noch Baustelle bleiben und der Geruch von frischer Farbe durch die Räume ziehen. Auch neue Computer einschließlich Software und Büromöbel werden Einzug halten. "Wenn die Coronakrise sich beruhigt hat, wieder Material regelmäßig eintrifft und alles fertig ist, wird es eine Einweihungsfeier geben", so Schultz, für die neue Erlebniswelt für Unternehmen und Privatkunden.