Bad Freienwalde (MOZ) Die Senkung der Mehrwertsteuer macht sich in der zweiten Hälfte dieses Jahres nicht nur in den Geschäften bemerkbar. Auch der Trink- und Abwasserverband Oderbruch-Barnim (Tavob) passt seine Abrechnungen an die Mehrwertsteuer-Regelung an, wie der Verbandsvorsitzende Ralf Lehmann in einer Mitteilung auf der Internetseite des Verbandes informiert. Zur Umsetzung des Konjunkturpaketes der Bundesregierung zur Corona-Krise werden die umsatzsteuerpflichtigen Parameter automatisch angepasst, heißt es da. Seitens der Kunden bedarf es dazu keiner gesonderten Mitwirkung.

Fünf statt sieben Prozent

Dies betreffe insbesondere die Veranlagung des Trinkwasserpreises. Für diesen werde der Steuersatz für die zweite Jahreshälfte von sieben auf fünf Prozent gesenkt. Die Berechnung erfolge automatisch und werde detailliert auf der Jahresverbrauchsrechnung ausgewiesen, heißt es in der Mitteilung. Die Abrechnungen werden wie gewohnt Anfang des kommenden Jahres an alle Kunden versandt. Schmutzwassergebühren sind ohnehin frei von der Mehrwertsteuer.

Für die Herstellung oder Erneuerung eines Trinkwasseranschlusses erfolge die Ausweisung der Mehrwertsteuer auf der Rechnung nach Beendigung der Baumaßnahmen zu dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Mehrwertsteuersatz. Informationen dazu erteilt der Tavob unter der Telefonnummer 03344 3003 30.