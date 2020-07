Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist wohl das letzte Mal, dass sie in dem Raum sitzt, in dem Generationen von Schülern die polnische Sprache von ihr gelernt haben. Mal besser, mal schlechter.

"Für mich ist nicht entscheidend, dass alle Schüler nur ausgezeichnete Leistungen haben. Es gibt mehr als nur eine 1 auf dem Zeugnis", sagt sie. Es gehe ihr um Fleiß und Disziplin. Sie erzählt vom Schüler, der mit der Ausrede "Die Hausaufgaben liegen auf meinem Schreibtisch" nicht durchkam – und am Nachmittag mit dem Fahrrad zu ihrer Privatadresse in Frankfurt (Oder) fuhr, um die Aufgaben in ihren Briefkasten zu werfen. "Es ist komisch", sagt sie, als sie sich im Raum umschaut.

Seit 1980 war Hannelore Heinemann an dieser Schule. "Es ist Zeit", sagt sie jetzt, mit 63 Jahren, und übergibt den Staffelstab an Friedemann Graf. Er ist nun Ansprechpartner für die polnischen Schüler im FF2- und Latarnia-Projekt, arbeitet mit den Schulen beispielsweise in Poznan zusammen, präsentiert das Karl-Liebknecht-Gymnasium auf Messen in Polen. Einen sechsseitigen Plan mit Dingen, an die er Monat für Monat denken muss, hat sie ihrem Nachfolger übergeben.

Diese Projekte sind "ihr persönlicher Verdienst", sagt Schulleiter Torsten Kleefeld. "Wenn es Frau Heinemann nicht gäbe, ihre Hartnäckigkeit, Zielstrebigkeit, Zuversicht, das hinzubekommen, ihre Energie und Begeisterungsfähigkeit, die auf Kollegen übergeht – dann hätten wir heute nicht diese Situation." All diese Attribute beschreiben die Frau, die vor drei Jahren mit dem brandenburgischen Lehrerpreis ausgezeichnet wurde, ziemlich treffend.

Ihre blond-schwarz gefärbten Haare sind hochgesteckt – wie immer zu besonderen Anlässen. Die roten Schuhe passen zu den Mohnblumen auf dem Kleid, selbst die Ohrringe fügen sich ins Bild. Zum Abschied werden schließlich viele Fotos geschossen: mit den drei Kollegen, die ebenfalls in den Ruhestand gehen, mit Schulleitern aus Poznan und Gorzów, mit ehemaligen Schülern, mit der stellvertretenden Schulleiterin von 1980, die damals eine 23-jährige Hannelore Heinemann an der Schule aufnahm.

"Sie hat mein Leben bestimmt, mich an die Hand genommen", sagt sie über ihre ehemalige Chefin, mit der sie mittlerweile befreundet ist. Ihren Mann fragt sie heute manchmal, wie sie das damals alles schaffen konnte: den Start in den Lehrerberuf mit Baby, später sogar mit zwei Kindern, Klassenlehrerin, Fachbereichsleiterin, ein Projekt nach dem anderen. Mitte der 90er Jahre studierte sie sogar neben ihrer Lehrertätigkeit Französisch. "Nach der Wende gab es eine gewisse Unsicherheit, ob Polnisch und Russisch noch gefragt sind", erklärt sie die Entscheidung von damals.

An den Wänden im Polnischraum hängen viele Plakate mit grammatischen Formen und Schülerarbeiten. Darunter waren auch Comics, entstanden vor vielen Jahren mit einer Referendarin. "Die habe ich mitgenommen und werde sie zu Hause aufhängen", sagt Hannelore Heinemann. In der Ecke des Raums ist ein Waschbecken mit Papierhandtüchern – immer wieder steht sie auf und geht dorthin, um sich die feuchten Augen trocken zu wischen. Am meisten wird sie ihre Schüler vermissen, sagt sie.

"Ich bin ein sozialer, kommunikativer Mensch." Sie brauche Zeit, um Bücher zu lesen, brauche danach aber genauso jemanden, mit dem sie sich über deren Inhalt austauscht. Vielleicht ist es auch diese Art, die ehemalige Schüler am Ball bleiben lässt. Einer von ihnen übernimmt im kommenden Schuljahr als Klassenlehrer die Latarnia-Klasse. Ein anderer ist jetzt Bauingenieur und habe zu ihr gesagt: "Ich danke Ihnen, dass Sie mich mitgerissen haben." Auch wenn es nur drei Sätze seien – mit den Arbeitern auf seinen Baustellen spreche er Polnisch. "Und dann arbeiten sie ganz anders."

Die Lehre von Fleiß und Disziplin

In Bytom, Oberschlesien, geboren kam Hannelore Heinemann 1970, kein Deutsch sprechend, in die DDR. "Ich habe als Kind gelernt, mit Niederlagen klarzukommen, hart zu kämpfen", erzählt sie von Eiskunstlauf und Leichtathletik. Beides begleitete sie damals. Nicht aufgeben, fleißig sein, das brachte sie auch ihren Schülern bei. "Dann schaffst du vielleicht nicht die 1, aber du musst keine 4 oder 5 haben." Sie versuchte, ihre Schüler abzuholen, wo sie sind. "Aber wenn man nicht diszipliniert ist, welche Chance hat man in der Gesellschaft?"

Ihre Schüler loslassen kann sie nicht so ganz. Sie will ihre Kollegen auf Fahrten nach Polen auch weiterhin unterstützen. Und vielleicht verlässt sie den Polnischraum im Erdgeschoss der Schule doch nicht zum letzten Mal.