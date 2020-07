Matthias Henke

Schulzendorf Abgerissen, wie befürchtet, wird das alte Spritzenhaus in Schulzendorf nicht. Das stellte Sonnenbergs Bürgermeister Ralf Wöller (CDU) bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter klar. Doch entsprechende Befürchtungen trieben den Kameradschaftsverband der örtlichen Feuerwehr um. Mit einer Delegation war er bei der Sitzung des Gemeinderates vertreten, um seine Sorgen kundzutun.

"Wir haben im Herbst erfahren, dass ein Ersatzgebäude dafür angeschafft werden soll und das Spritzenhaus abgerissen werden soll", sagte Jürgen Arndt im Namen des Kameradschaftsverbandes. Gespräche mit dem Bürgermeister beziehungsweise ein an diesen gerichtetes Schreiben hätten offenbar keinen Erfolg gebracht. Arndt erinnert an die Eigenleistung des Vereins, als es Anfang des Jahrtausends darum gegangen sei, das Gebäude instandzusetzen. Zwar habe man finanzielle Unterstützung seitens der Kommune bekommen, doch mehr als 1 200 Arbeitsstunden seien geleistet worden, ferner habe man sich um die Akquise von Sponsoren gekümmert. Dach, Tür, Giebel, Fußboden, Zwischendecke – viel sei zu erneuern gewesen. Im Gegenzug sei das Gebäude dem Verein unentgeltlich zur Nutzung überlassen worden. Es werde als Unterstellmöglichkeit für den alten Opel Blitz des Vereins genutzt oder um Sachen bei Festen unterzustellen. Die Frage müsse in der aktuellen Situation weniger auf einen möglichen Abriss abzielen, sondern darauf, wann etwas mit der unansehnlichen Mauer daneben geschehe, so Arndt weiter. "Wir als Nutzer möchten sagen, dass uns das Spritzenhaus völlig ausreicht. Wir brauchen kein Ersatzgebäude", betonte er. So ein geschichtsträchtiger Ort sei schlicht nicht zu ersetzen. "Wo gibt es so etwas noch?", fragte Arndt rhetorisch.

"Die Dinge haben sehr viel Staub aufgewirbelt", stellte Bürgermeister Wöller fest. Die erwähnte Mauer werde in Kürze beseitigt. Am Zustand vor Ort werde sich bis auf einen Ersatz für jene Mauer aber nichts ändern. "Der Kameradschaftsverband wird das alte Spritzenhaus nach wie vor nutzen können." Dass sich die Sache so lange hinzog, möge man ihm nachsehen. Einiges habe sich erst kurzfristig ergeben, was mit dem Antragssteller zusammenhänge, der Interesse an dem Gebäude hatte, so Wöller weiter.

"Aber warum tritt man überhaupt in Verhandlungen? Für uns geht es um den Grundsatz, dass das historische Gebäude erhalten bleibt", entgegnete Arndt. "Das wird auch in Zukunft so sein. Sie können sicher sein, dass daran nicht gerüttelt wird", antwortete ihm der Bürgermeister.

Mario Krick (WG Sonnenberg) ergänzte, dass ein Interessent an die Gemeindevertreter herangetreten sei und es die Pflicht des Rates gewesen sei, zu erörtern, was die beste Lösung wäre. "Es gab aber noch keine Entscheidung", betonte er. Dass die Angelegenheit aus dem nichtöffentlichen Teil auf halben Weg nach außen getragen wurde, sei bedauerlich und habe nur unnötig Befürchtungen geschürt.

Arndt konterte, dass er bei der Unteren Denkmalbehörde des Landkreises in Oranienburg vorstellig geworden sei. Dort sei ihm mitgeteilt worden, dass ein Antrag auf Abriss vorliege. Das bestätigte Nico Zehmke, der für Finanzen, Bauen und Liegenschaften zuständige Fachbereichsleiter in der Granseer Amtsverwaltung. "Das ist korrekt. Allerdings war eine Abrissanzeige hier die einzige Möglichkeit, um feststellen zu können, ob das Gebäude Denkmalwert besitzt. In der Denkmalliste stand es nicht drin", so Zehmke, um dann noch einmal zu unterstreichen: "Über einen Abriss wurde zu keinem Zeitpunkt in diesem Gremium diskutiert." Im Ergebnis sei aber ebenso festzustellen, dass das alte Schulzendorfer Spritzenhaus keinen Denkmalwert besitze, was nicht zuletzt an den umfangreichen Renovierungsarbeiten liege, die dort vorgenommen wurden und die historische Substanz massiv verändert hätten, erläuterte der Fachbereichsleiter.