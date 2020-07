Simone Weber

Parey Im Rahmen ihrer politischen Sommertour zu den 15 Großschutzgebieten im Land Brandenburg sucht die umwelt- und agrarpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Isabell Hiekel, Antworten. Sie will in Erfahrung bringen, wie sich die Gebiete zum Schutz der Ökosysteme und der Artenvielfalt zu Modelllandschaften für nachhaltige Nutzung etwa durch Tourismus und Landwirtschaft entwickeln können. Infos nahm sie kürzlich aus dem Naturpark Westhavelland mit auf den weiteren Weg.

An einem Treffen mit Naturparkleiterin Ilona Langgemach nahm auch der Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Gülpe teil. Diese bewirtschaftet 1.630 Hektar Nutzfläche, davon rund 90 Prozent im Naturschutzgebiet. Neben dem Anbau von Getreide auf 800 Hektar, werden 200 Mutterkühe, 250 Milchkühe sowie70 Sauen zur Direktvermarktung gehalten. "Ein wichtiges Standbein für uns ist die Bewirtschaftung von Grünland im Rahmen des Vertragsnaturschutzes", so Geschäftsführer Enrico Voigt.

"Die Zusammenarbeit mit der Agrargenossenschaft Gülpe und anderen Landwirten im Naturpark funktioniert gut. Um Kulturlandschaften zu erhalten, brauchen wir die Landwirte. Der Vertragsnaturschutz muss unbedingt erhalten bleiben. Aber die Finanzierung muss EU-unabhängig gestaltet werden. Generell brauchen wir gesetzliche Regelungen, auch zur Förderung, die flexibel auf die jeweiligen Schutzgebiete mit ihren Besonderheiten zugeschnitten sind", so Ilona Langgemach. Während des anschließenden Vor-Ort-Termins in der Großen Grabenniederung zwischen Parey und Wolsier erläuterte Voigt die Schwierigkeiten der Flächennutzung in Grünlandbereichen, die lange bis in den Frühsommer noch recht feucht sind und deshalb erst spät bewirtschaftet werden können.