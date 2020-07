Simone Weber

Stölln Für manche ist das Gerede über Frau Harke nur neuheidnisches Aufwärmen alten Aberglauben. Andere sehen in dem übernatürlichen Wesen touristisches Potenzial. Aus den Kamernschen Bergen im Elb-Havel-Winkel führt ein Frau-Harke-Sagenpfad längst bis ins Westhavelland.

Nach Steckelsdorf, Rathenow und der noch im Bau befindlichen Frau-Harke-Knorpelschenken in Pausin gehört nun auch Stölln zu den Stationen am Pfad. "Die Frau-Harke-Wegmarken sehen toll aus. Ich habe sie schon immer in den Orten in Sachsen-Anhalt bewundert", so Stöllns Ortsvorsteher Ingo Dahlmann. "Seit der ersten Vorstellung des Projekts, auch in Stölln 2011, bis zur Umsetzung vor Ort ist viel Zeit, mit Anstrengungen zur Finanzierung durch Fördermittel, vergangen. Aber es hat sich gelohnt, dass wir dran geblieben sind", so Günter Klam. Er ist Schöpfer der Frau-Harke-Wegmarken. Unlängst wurde für die Station vor dem Lilienthal-Centrum ein kleines Richtfest gefeiert.

"Stöllner Bürger haben alte Ziegelsteine mit Marken von früheren Ziegeleien der Region gespendet, um die Ausfachung der Gestalt der Frau Harke individuell zu gestalten. Dazu gab es drei Vorschläge. Die Variante des "Schwanenzugs von Stölln" soll zur Ausführung gelangen. Die aus einem rund 100 Jahre alten Roman überlieferten Darstellung zeigt vier Wildschwäne, die Frau Harke auf einem Nebelschleierteppich auf ihrem Flug über die Rhinower Berge tragen. "Die Umsetzung mit Stücken von Dach- und Ziegelsteinen wird eine Herausforderung werden, die allerdings nicht unmöglich ist", so Klam. Bei der farblichen Gestaltung der Holzstreben werden Türkis und Hellgrün dominieren. Demnächst soll die Frau-Harke-Wegmarke in Stölln offiziell übergeben werden.