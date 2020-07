MOZ

Panketal Von den Arbeiten an der Bahnbrücke in der Schönerlinder Straße in Panketal sind vom 13. bis 24. Juli auch Fußgänger betroffen.

An diesen Tagen können sie die Baustelle nicht passieren. Eine weitläufige Umleitung wird durch die neue Brücke in der Schönower Straße eingerichtet.