Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) hat die Unterbringung eines Asylbewerbers in Müncheberg (Märkisch-Oderland) als unzumutbar eingestuft.

Der Mann lebt mit zwei weiteren in einem rund 24 Quadratmeter großen Zimmer, das als Durchgangszimmer für zwei weitere Personen dient. Das Gericht sieht erhebliche gesundheitliche Risiken durch eine Ansteckungsgefahr mit Covid-19. Es empfahl, einen Antrag auf Einzelunterbringung zu stellen.

Im Urteil wird betont, dass Doppelzimmer nicht generell ausgeschlossen seien. In ihnen sei beispielsweise auch in Alten- und Pflegeheimen die Einhaltung von Abstandsregeln möglich. Die Eindämmungsverordnungen des Landes seien nicht so zu interpretieren, dass jegliche gemeinsame Unterbringung unterbleiben müsse.

Ein Vorort-Termin in der Gemeinschaftsunterkunft Ende Mai habe das Gericht jedoch zu der Erkenntnis gebracht, dass in dem konkreten Fall des mit Möbeln voll gestellten Raumes die 1,5 Meter Mindestabstand zwischen den Bewohnern nicht einzuhalten seien. Gleichzeitig stellte das Gericht fest, dass die Nutzung der Gemeinschaftsküche und der Sanitäranlagen auch unter den Corona-Auflagen zumutbar sind.

Der beklagte Landkreis hatte argumentiert, dass die seit Monaten zusammen wohnenden Männer in einer familienähnlichen Situation leben. Dieser Ansicht folgte das Gericht nicht. Es bestünden weder eine gemeinsame Haushaltsführung noch persönliche Verbindungen, zudem beruhe das Zusammenwohnen nicht auf Freiwilligkeit.

Der Flüchtlingsrat Brandenburg interpretierte das Urteil am Montag als generellen Anspruch auf Einzelunterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Ein Gerichtssprecher betonte, dass das aktuelle Urteil nur für den konkreten Einzelfall getroffen wurde.

Der klagende Asylbewerber hatte ursprünglich vor Gericht die Aufhebung der Wohnsitzauflage und eine Unterbringung außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft für die Zeit der Pandemie erstreiten wollen. Das lehnte das Verwaltungsgericht jedoch ab.

Friedemann Hanke, Sozialbeigeordneter des Landkreises, verwies am Montag darauf, dass die 105 Plätze der Unterkunft in Müncheberg voll belegt seien. Auch in anderen Einrichtungen gebe es keine freien Kapazitäten in Größenordnungen. Hanke fordert von der Landesregierung, die Umgangsverordnung zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu ändern und die Abstandsregel von 1,5 Metern in Gemeinschaftsunterkünften zu streichen. Er verwies darauf, dass dies in Kitas bereits erfolgt sei. Andernfalls sehe man sich gezwungen, in Turnhallen Unterkünfte für einzelne Flüchtlinge einzurichten. Dort ließen sich entsprechend große Einheiten abtrennen.

