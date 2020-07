Dirk Schaal

Neuenhagen (MOZ) Keine Angst, auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, der Unterricht kann hier pünktlich zum Schuljahresbeginn im August stattfinden", sagt Projektbegleiterin Gudrun Dlubek von der Firma "sta² Architekten" aus Königs Wusterhausen. Tatsächlich sieht es von außen nicht anders aus als noch im März, als mit großer Krone das Richtfest gefeiert wurde. Lediglich der Außenbereich, sowohl im Hof als auch zur Straße, wird im Nachhinein gestaltet werden müssen.

Groß und lichtdurchflutet

Die vier Klassenräume und zwei Fachräume sind fast fertig, ebenso die Vorbereitungszimmer. Alle Räume sind hell und lichtdurchflutet, obwohl noch Schutzfolie vor den Fenstern klebt. "Da kommt noch Sonnenschutz davor, wenn es zu hell wird", erklärt Dirk Wenzel, verantwortlich für das Gebäudemanagement öffentlicher kommunaler Einrichtungen der Gemeinde. Die Wände sind zumeist weiß gestrichen, ein Teil der Räume und des Flures im zweiten Stock werden in Betonoptik bleiben. "Das war eine spontane Entscheidung aller Beteiligten, nachdem wir uns das gute Ergebnis der Betonarbeiten betrachtet haben", erklärt Dirk Wenzel. Die nackten Wände lockern eine eventuelle Sterilität des Baus durch zu viel Weiß auf, wirken spannend und spiegeln irgendwie einen künstlerischen Anspruch wider. Ein Kunstfachraum soll es am Ende des Anbaus auch werden, das passt. Auch der gebogene Flur ist an der Türseite bis auf den Beton nackt, was dem Verlauf noch einen zusätzlichen Schwung verleiht.

Die Sanitäranlagen sind ebenfalls bis auf Kleinigkeiten fertig. Da fehlt eine Armatur, dort lugt noch ein Kabel aus der Wand, aber nur wenig Fantasie ist notwendig, um dort bereits den Pausentrubel hören zu können. Die sanitären Anlagen der Mädchen sind mit roten Platten abgetrennt, bei den Jungen ist es blau. "Es ist sehr widerstandsfähiges Material. Ich gehe davon aus, dass wir da sehr lange Freude daran haben", sagt Dirk Wenzel dazu.

Die Türen sind im gesamten Gebäude vorbereitet, Zargen aus sichtbarem Holz bringen Natürlichkeit in den Anbau, die Türblätter werden farbig gestaltet sein. Ein Highlight sind Sichtbetonsäulen am gläsernen Verbinder zwischen Alt- und Neubau. Frisch lackiert sehen sie aus, dabei sind sie unbehandelt. "Man könnte es fast für Marmor halten. Da haben die Arbeiter ganze Arbeit geleistet", sagt Gudrun Dlubek nicht ohne sichtbarem Stolz auf. Eigentlich sollten die Sichtschutzelemente neben den großflächigen Scheiben im Verbinder orange leuchten, der Denkmalschutz wollte es aber bedächtiger. So strahlen sie im Neuenhagen-Grün.

Auch der Altbau-Flur hat nun durch den Verbindungstrakt mehr natürliches Licht. Die Außenhaut bekommt den letzten Schliff mit ganz traditionellem Reibeputz. Das ist als Hommage an das alte denkmalgeschützte Gebäude gedacht. Farblich werden sie jedoch in den Beige-Tönen etwas variieren.

Einziehen werden im Anbau voraussichtlich ab dem nächsten Schuljahr drei sechste sowie zwei fünfte Klassen. Deshalb wird ein Fachraum vorerst als Klassenraum genutzt.