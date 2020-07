Guido Bohsem

Berlin Paul Ziemiak war nach dem Treffen der Parteispitze sehr eindeutig: "Das sind nicht die Themen, die uns beschäftigen", sagte der CDU-Generalsekretär am Montag auf die Frage, ob Markus Söder denn mit seinen Aussagen zur Kanzlerkandidatur der Union die größere Schwesterpartei dominieren wolle. Und auch der CSU-Chef wunderte sich über das Interesse an der Frage, ob er denn Lust verspüre, den Berliner Job zu übernehmen: "Ich führe die Debatte ja nicht, es wird ja ständig über mich geredet, und zwar von allen."

Beide Aussagen sind, nun ja, nicht ganz richtig. Klar, das Präsidium der CDU hat auch Maskenpflicht, Tierwohl, die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und den digitalen Umbau der Parteizentrale besprochen, wie Ziemiak berichtete. Doch mit der Frage, wer Annegret Kramp-Karrenbauer im Parteiamt und womöglich Angela Merkel als Kanzlerin nachfolgt, damit beschäftigen sich die Spitzen der Union natürlich auch – wenn auch womöglich nicht in der Sitzung selbst.

Das gilt erst recht für den Montag nach einem Wochenende, an dem Söder gesagt hatte: "Nur wer Krisen meistert, wer die Pflicht kann, der kann auch bei der Kür glänzen." Damit hatte Söder natürlich nicht ausdrücklich gesagt, dass er beim Corona-Management im Urteil der Öffentlichkeit besser dastehe als NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der sich ja bekanntlich Hoffnungen macht, CDU-Chef und Kanzlerkandidat zu werden. Es darf aber als sicher gelten, dass Söder genau das gemeint hat.

Es kann noch viel passieren

Will Söder jetzt oder will er nicht oder will er nur, dass alle darüber reden, dass er wolle? Vermutlich weiß er es selbst noch nicht genau. Denn bis zum Wahlparteitag der CDU im Dezember sind es noch ein paar Monate hin – und da kann eine Menge passieren. Die CDU ist auf einmal wieder Umfrageliebling und Merkel legt ein ungeahntes Beliebtheits-Comeback hin. Was waren noch mal die innerparteilichen Streitfragen, über die man bis Karneval so heftig debattiert hatte? So gut wie vergessen.

Seit Wochen liefern sich Laschet und Söder ein heftiges Gefecht – hinter den Kulissen und davor. Kurz vor der Sache mit der Pflicht und der Kür hatte Laschet übrigens Söders Plan kritisiert, jeden auf Corona testen lassen zu wollen, der den Wunsch habe.

Bis zum Parteitag, so betonte es Ziemiak dann nochmal, sei es übrigens möglich, sich noch als Kandidat für den Parteivorsitz aufstellen zu lassen. Es dürfte spannend bleiben.