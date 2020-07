Hauptact am Sonnabend: Auf dem Stadtfest in Lübbenau im Vorjahr heizte die Coverband Treibholz dem Publikum ordentlich ein. Zu sehen sind hier Heino Eibs, Patrick Hossbach und Karsten Koeppen (v.l.n.r). Es fehlen: Michael Zylla und Stefan Rocke. © Foto: Treibholz

Oliver Jastram

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wohl nur wenige Bands haben sich Brandenburg so auf die Fahne geschrieben wie die regionale Coverband Treibholz. Darauf reduzieren möchte sich die fünfköpfige Truppe aus Eisenhüttenstadt aber nicht. Wenn es sich vom logistischen Aufwand lohnt, würde sich die Partyband auch den Hänger schnappen, vollladen und quer durch Deutschland touren.

Derzeit natürlich schwierig – Corona hat auch der Band um Gitarrist Karsten Koeppen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Einige Konzerte mussten auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Vorerst, so erklärt Koeppen, konzentriere man sich auf private Konzerte für Hochzeiten, Geburtstage und ähnliches: "Die ausgefallenen Konzerte nachzuholen wird schwierig. Wenn man die alle im nächsten Jahr macht, blockiert man die Termine, die ursprünglich für das nächste Jahr angesetzt waren."

Lokales Event für die Region

Planen, so ist sich Frontsänger Patrick Hossbach sicher, müsse man dennoch. Der mit seinen 36 Jahren jüngste Musiker im Bunde erklärt: "Wir wollen in Eisenhüttenstadt ein Konzert veranstalten mit Künstlern aus der Region. Wir wollen einen DJ hinzuholen und haben auch schon mit einem hiesigen Kneipenbesitzer gesprochen. Geplant ist das Event für den 1. August." Angesprochen auf die Corona-Krise sei man optimistisch geblieben, erklärt das jüngste Band-Mitglied: "Man lebt von Tag zu Tag und hofft, dass das Ganze bald endlich wieder vorbei ist. Wir, als Musiker, reagieren im Endeffekt nur auf die gesellschaftlichen Lockerungen, die stattfinden." Auch das Konzert, welches Treibholz für Anfang August organisieren will, funktioniert nur in den derzeit möglichen Rahmenbedingungen – also Open Air. "Wir haben das Glück, dass wir nicht von der Musik leben. Musiker, die geplant hatten, auf Tour zu gehen oder auf ein Album-Release angewiesen sind, die trifft es wirklich hart. In deren Haut möchte ich nicht stecken", weiß Hossbach die Situation einzuordnen.

Treibholz ist aber kein neues Phänomen – seit 13 Jahren ist die Band in unterschiedlicher Besetzung unterwegs. "Vor zwei Jahren haben wir aus persönlichen Gründen unseren Gitarristen verloren und mussten ein bisschen umstrukturieren", sagt Koeppen. Lachend ergänzt er dann aber noch: "Wenn es die Gesundheit zulässt, dann schaffen wir als Band noch einmal 13 Jahre."

Dabei hebt sich die Rockgruppe, die aus fünf Musikern besteht, durch ein entscheidendes Detail von der Konkurrenz ab. Es wird nämlich so gut wie kein Alkohol bei Auftritten getrunken. Kurzerhand wurde daraus sogar ein Slogan gemacht, der sogar auf Fan-Tassen gedruckt wird: "Die beste Cola & Wasser trinkende Band der Welt". Hossbach führt es aus: "Die meisten Rockbands nehmen irgendwelche Drogen und sonst was, bei uns ist das aber nicht der Fall. Da kommen dann manchmal auch Sprüche, was wir denn für eine Rockband seien, wenn wir statt Whiskey mal wieder nur Cola und Wasser bestellen." Treibholz nehme das alles aber mit Humor.

Neues Video auf YouTube

Besonders stolz sei man auf das jüngste Musikvideo auf YouTube, bei dem die Band einen Song von Takida namens "Masters" coverte. Hossbach erklärt: "Wir wollen nicht vergessen, wer da alles mitgewirkt hat. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen." Die Resonanz sei bis auf wenige Ausnahmen sehr positiv und man habe für die Region gute Zahlen erreichen können – über 2000 Aufrufe und über 100 Likes.

Das soll sich jetzt auf die Veranstaltung Anfang August übertragen. "Wir haben hier ja eine maulige Ecke. Jeder beschwert sich, dass nie was los sei. Aber bald wollen wir die Stadt mal aus der Reserve locken und mit den Leuten Party machen", sagt Hossbach. "Da müssen die Leute antanzen, sonst lohnt es sich für die Kneipenbesitzer nicht und dann geht bald nichts mehr in Hütte."

Was für Live-Auftritte aber niemals relevant werde und trotz aller Offenheit nie im Programm landen würde, sei lediglich ein Musikstil – Schlager.