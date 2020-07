Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Oranienburg hat einfach kein Glück mit den Bahnhofstoiletten. Früher stank es im alten Bahnhofsgebäude dank der Pinkelrinne zum Himmel. Heute können Besucher froh sein, wenn sie überhaupt ein funktionsfähiges WC vorfinden. Das neue Toilettenhäuschen, das nach einer Ankündigung der Stadtverwaltung am Montag in Betrieb gehen sollte, bleibt aus technischen Gründen vorerst doch geschlossen.

Bei Inbetriebnahme sei das Licht auf Rot, besetzt, gesprungen, heißt es aus der Bauverwaltung. Der zuständige Techniker sei alarmiert worden, befinde sich jedoch im Urlaub. Wann und wie die Bedürfnisanstalt ins Betrieb gehen kann, konnte am Montag noch niemand sagen. Die roten Leuchten zeigen so lange "besetzt" an.

Langes Warten

Die Toilettengeschichte ist inzwischen lang und beschäftigt alle, die nach der Ankunft im Bahnhof oder schnell vor dem Sprung in die S-Bahn noch ein dringendes Bedürfnis zu erledigen haben. Vorm alten Münz-WC bildeten sich oft Schlangen. Männer verrichten ihre Notdurft deshalb nicht selten in Häuserecken in der Willy-Brandt-Straße oder am alten Gymnasium.

Seit das Münz-WC für den Bahnhofsplatzumbau verschwand, stand eine Münz-Toilette im neuen Fahrradparkhaus zur Verfügung. Doch dies WC war wegen technischer Defekte, Vandalismus oder Knöpfen im Münzeinwurfschlitz häufiger geschlossen als geöffnet. Kurzzeitig wurden deshalb im vergangenen Jahr Chemietoiletten aufgestellt.

Am 12. März schwebte dann das neue Toilettenhäuschen ein. Bevor es genutzt werden konnte, mussten die Zugangsflächen gepflastert werden. Doch beim neuen Pflaster gab es Probleme. Belastungstests ergaben, dass für die dauerhafte Befahrung mit Bussen der Untergrund betoniert werden muss. Bereits verlegte Steine wurden wieder aufgenommen. Sämtliche Pflasterblöcke mussten behandelt werden, um sie auf Beton verlegen zu können. Inzwischen gehen die Pflasterarbeiten weiter.

Vor dem Postgebäude wird Kleinpflaster verlegt. Bis die Fläche wieder nutzbar wird, dauert es aber noch, sagte Baudezernent Frank Oltersdorf. Zunächst würden Fertigteile für die Mauern um die Grünanlagen aufgestellt, auf denen später Bänke angebracht werden.

Sonderrecht für Imbiss

Die Toilettensituation ist aus Sicht von Oltersdorf ein Ärgernis für die Stadt. Auch künftig drei Toiletten seien eigentlich nicht ausreichend für die vielen am Bahnhof ankommenden Menschen. Die Bahn stehle sich jedoch aus der Verantwortung. Schließlich kämen Pendler und Besucher mit dem Zug an.

Eine Toilette gibt es im Bahnhof jedoch schon lange nicht mehr, die Deutsche Bahn war auch nicht dazu bereit, sich an Kosten für ein WC zu beteiligen. Das Schnellrestaurant im Bahnhofsgebäude durfte sogar ohne eigene Toilette öffnen, während jeder andere Gastronomiebetrieb in der Stadt ein Kunden-WC nachweisen muss.

Nach der Fertigstellung des Fahrradparkhauses im August 2018 und dem Abbau der alten Fahrradstellplätze sowie dem Abriss von zwei Verkaufspavillions im März 2019 begann der Umbau des Bahnhofsplatzes. Künftig gibt es mehr Platz für haltende Busse und eine Überdachung für die Fahrgäste. Dahinter, entlang des Bahndamms, entstehen Parkplätze für Taxis und Kurzzeitparker, die Zuggäste bringen oder abholen. Der Bereich direkt vorm Bahnhofsgebäude bleibt Fußgängern vorbehalten. Die Ampel an der Stralsunder Straße verschwindet, Fahrzeuge dürfen künftig mit nur 20 km/h passieren. Insgesamt soll der Bereich sicherer und aufgeräumter werden.

Während der Bauphase wird es zu Sperrungen der Stralsunder Straße kommen. Im letzten Bauabschnitt wird der Bereich vor dem alten Gymnasium neu und dem Platz vor dem Postgebäude entsprechend gestaltet. Der Bahnhofsplatz mit den drei alten Gebäuden steht unter Denkmalschutz.