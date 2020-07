Katharina Schmidt

Beeskow (MOZ) Die Bewährungsprobe kam früh. Amtsleiter Ricardo Saldaña-Handreck führte gerade einmal zwei Monate die Gesundheitsbehörde im Landkreis Oder-Spree, als die Corona-Pandemie ausbrach. Im Interview verrät er, wie er das als junger Arzt bewältigte, was er von der Corona-Warn-App eigentlich hält und auf welche Schutzmaßnahmen es trotz Lockerungen ankommt.

Herr Saldaña-Handreck, die neue Corona-Warn-App soll die Gesundheitsämter bei der Arbeit unterstützen. Wie schätzen Sie als Amtsleiter den Nutzen ein?

Ich halte sie für ein sinnvolles Werkzeug, das Infektionsketten unterbinden könnte. Jedoch haben wir noch keine Erfahrungen damit, da sich bei uns noch niemand gemeldet hat, der von der App gewarnt wurde. Dafür ist die Anlaufzeit wahrscheinlich noch zu kurz. Damit sie wirklich funktioniert, müssten alle mitmachen.

Wie lautet Ihre Zwischenbilanz der Pandemie für den Landkreis?

Zum jetzigen Zeitpunkt wurden im Landkreis Oder-Spree 144 Personen positiv auf Covid-19 getestet, davon wenige Fälle, die schwer erkrankt waren. Im Vergleich zu Regionen der Bundesrepublik sind das relativ geringe Fallzahlen. Ich denke, wir haben einen guten Job gemacht und zügig die Infektionsketten durchbrochen, auch wenn wir personell sehr unterbesetzt waren.

Sie haben im Dezember 2019 die Stelle als Amtsleiter angetreten, dann kam Corona. Wie war das?

Die ehemalige Amtsleiterin scherzte, ich hätte den Jackpot gezogen. In ihrer ganzen Zeit ist so etwas nie aufgetreten und ich wurde gleich zu Anfang damit konfrontiert. Im Januar fing ich mit der Planung der neuen Strukturen im Amt an. Plötzlich kam Corona und es ging nur noch darum, diese Pandemie irgendwie zu bewältigen. Als junger Amtsleiter hat mir das Netzwerk mit den Kollegen in den Arztpraxen gefehlt. Außerdem sind ein paar Amtskollegen in den akuteren Covid-Zeit in Rente gegangen und wurden nicht nachbesetzt. Einige haben wegen der hohen Arbeitsbelastung aufgehört oder sind in die Praxis gewechselt. Ich suche nach wie vor händeringend nach Kollegen, die motiviert sind, mit mir etwas aufzubauen. Aktuell sind je fünf Stellen für Ärzte und Hygieneinspektoren vakant.

Wo gab es noch Schwierigkeiten?

Keiner kannte Covid-19, keiner hatte das Patentrezept dagegen. Somit waren die Pandemiepläne veraltet und nicht auf Corona ausgelegt. Das Robert-Koch-Institut wechselte ständig seine Empfehlungen: Hat man Rückkehrern aus Österreich noch am Vortag versichert, sie könnten sich frei bewegen, musste man am nächsten Tag häusliche Quarantäne anordnen. Es war schwierig, den Bürgern diese schnellen Wechsel verständlich zu machen.

Wie geht es jetzt weiter?

Viele denken, die Pandemie sei vorbei, doch ich gehe von einer zweiten Welle aus. Wahrscheinlich wenn die Urlaube vorüber sind und die Schule wieder beginnt. Spätestens aber im Winter und dann müssen wir zwischen Covid- oder Influenza-Erkrankung unterscheiden. Einen weiteren Lockdown wollen wir unbedingt verhindern.

Welche Maßnahmen empfehlen Sie?

Was viele schon gar nicht mehr hören mögen: Hände gründlich waschen, Maske tragen und Abstand halten zu Personen, mit denen man nicht direkt verwandt ist. Räume lüften, denn die Luftzirkulation erschwert die Verbreitung des Virus. Doch gerade bei den niedrigen Fallzahlen lässt sich der Sinn solcher Maßnahmen schwer vermitteln. Aber wir haben keine Parallelwelt, in der wir testen können, was ohne die Maßnahmen wäre. Es ist das Präventionsparadox: Die Menschen wollen geschützt werden. Doch wenn es gut gelaufen ist, wundern sie sich, warum die Maßnahmen nötig waren.

Dr. Ricardo Saldaña-Handreck ist 36 Jahre alt und in Hannover geboren, wo er Humanmedizin studierte und später in der Anästhesie arbeitete. Promoviert hat er über Lebertransplantationen. Seit 2017 ist er im Gesundheitsamt Oder-Spree tätig und übernahm im Dezember 2019 die Leitung.

