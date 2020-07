Ingmar Höfgen

Kloster Lehnin Wenn zwei Gutachter zu einem Unfallauto befragt werden, mit dem angeblich ein Mord versucht worden sein soll, dann können sie Spuren ganz unterschiedlich interpretieren. Das wurde kürzlich vor dem Landgericht Potsdam im Prozess gegen Michael K. deutlich.

Er soll laut Staatsanwaltschaft versucht haben, seine neben ihm sitzende, langjährige Partnerin zu töten, indem er im August 2019 zwischen Michelsdorf und Golzow einen Kleinwagen gegen einen Baum steuerte. Dabei soll er laut Anklage die Fahrertür geöffnet, sich herausgelehnt und "Tschüss" gesagt haben.

Beide überlebten den Crash. Seit Mitte März steht K. vor Gericht – und schweigt zu Vorwürfen. Wann ein Urteil gesprochen wird, ist noch offen, doch die 1. Große Strafkammer legte jetzt weitere Verhandlungstermine bis zum 15. September fest.

Nachdem mehrere Wochen lang Zeugen gehört worden waren, sind nun die Tage der Gutachter heran gebrochen. Am Dienstag vergangener Woche kamen zwei Unfallsachverständige zu Wort. Ihre Ausgangspositionen konnten nicht unterschiedlicher sein. Karsten Laudien aus Potsdam, von der Polizei informiert, hatte das Auto persönlich begutachtet und Fotos gemacht. Diese Gelegenheit hatte Andreas Wendt nicht mehr. Der Experte aus Bernau, den K.s Verteidiger per Beweisantrag durchgesetzt hatten, musste auf Laudiens Fotos die Spuren suchen.

Das Auto, also das Tatmittel, mit dem angeblich ein Mord versucht worden sein soll, war bereits verschrottet worden. Die Staatsanwaltschaft erklärte auf Nachfrage, dass Autos grundsätzlich so lange gelagert werden, wie es erforderlich ist, um den Tatnachweis zu führen. Hier seien die Beweise durch Fotos und ein Gutachten gesichert worden. Was die beiden Profis erblickten, reichte aus, um abweichende Geschehensabläufe zu konstruieren. Insgesamt fünf Stunden lang sprachen beide zu der Frage, ob die Fahrertür offen oder geschlossen war, als das Auto von der Straße abkam. Es war bereits der zweite Verhandlungstag, der ihnen eingeräumt wurde. Kommentare zur Arbeitsweise des jeweils anderen konnten sie sich nicht verkneifen. Auf den Fotos war zu sehen, wie bei einem 22 Jahre alten VW Polo der Kotflügel und die Fahrertür total verbeult waren. Laut Laudien war die A-Säule um 17 Zentimeter nach hinten verschoben. Die B-Säule, also der Bereich, der hinten unmittelbar an die Tür anschließt, war allerdings intakt und nicht verformt. Für Laudien ließ das den Schluss zu, dass die Fahrertür offen oder nicht richtig verschlossen war, sonst hätte auch die B-Säule verformt sein müssen. Er war sich auch sicher, aus dem ungewöhnlichen Verlauf einer Falzkante schließen zu können, dass die Tür beim Aufprall geöffnet war. Wendt meinte hingegen, dass es durchgängig auf Fahrerseite und -tür Dellen und weitere Spuren gab, weil zuvor ein weiterer Baum gestreift worden war – für ihn das Zeichen, dass die Tür kurz vor dem Aufprall geschlossen war. Beim Streifen sei der Türschließmechanismus ausgelöst worden. Auch Laudien gestand zu, dass sich anhand der Falzkannte nicht eindeutig sagen lasse, ob die Tür offen war. Er verwies erneut auf die unbeschädigte B-Säule.

Deutliche Kritik äußerte Laudien mit Blick auf die Ermittlungsführung. Ihm sei nicht gesagt worden, dass es auf die Tür-Frage ankomme, sonst hätte er andere Untersuchungen angestellt – zum Beispiel den Schließmechanismus ausgebaut. Die Ermittlungsführerin habe etwas geheimsnisvoll getan und erst später gefragt, ob Laudien auch etwas zur Tür sagen könne. "Aber da war das Fahrzeug schon weg." Untersucht worden war auch nicht, ob sich an dem möglicherweise gestreifen Baum, der Rindenschäden aufweise, Spuren finden.

Auch der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter, der eventuell eine langjährige Freiheitsstrafe mitverantworten muss, machte sich ein Bild vor den Örtlichkeiten. Kurz vor dem zweiten Aufeinandertreffen der Gutachter sei er an einem Sonntag mit seinem Auto auch durch jene Kurve gefahren, in der K. von der Straße abgekommen war. Er sei mit 70 Kilometer pro Stunde an der Unfallstelle vorbeigefahren. Während der Fahrt habe ich die Tür mit einem Arm geöffnet, um ein Gefühl für die Krafteinwirkung auf diese zu gewinnen, gab der Richter zu Protokoll, anschließend habe er sich vor Ort umgeschaut. Was er bemerkte, behielt er allerdings für sich.

Gutachter Laudien meinte, dass es schwer sei, die Fahrertür bei dieser Geschwindigkeit auch nur um fünf bis zehn Grad zu öffnen – mit zunehmendem Winkel müsse man mehr Kraft aufbringen. Gutachter Wendt sagte, dass ein Stuntman sich maximal bei 50 km/h aus Autos herausfallen lässt, geschützt und unter Inkaufnahme von gesundheitlichen Risiken.

Vorerst hat das Gericht hat bis zum 15. September sieben weitere Termine angesetzt, um den Sachverhalt zu klären. Ob es erst dann ein Urteil gibt oder schon früher, war am Dienstag noch offen. Am 29. Juli und 10. August soll allerdings nicht viel passieren. Sie finden als so genannte "Schiebetermine" nur statt, weil Strafverfahren nicht beliebig lange unterbrochen werden dürfen. Ernsthaft weiterverhandelt wird wohl erst am 31. August.