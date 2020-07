René Wernitz

Hohennauen (MOZ) Die Dorfkirche in Hohennauen habe sich 2019 bereits über Fördermittel des Bundes freuen können. "Nun gibt es nochmal Nachschlag", wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke erklärt.

Laut eigenen Angaben habe ihm die zuständige Kulturstaatsministerin Prof. Monika Grütters am Dienstag mitgeteilt, dass die Kirchengemeinde in Hohennauen nochmal 5.802 Euro in diesem Jahr erhält. Im Vorjahr gab es schon Mittel in Höhe von rund 30.000 Euro für die Restaurierung der Schuke-Orgel, die im Frühling 2020 erfolgt ist. "Das frische Geld stammt ebenfalls aus dem Orgelprogramm des Bundes und zwar aus nicht abgerufenen Mitteln von anderen Projekten, die dann zurückgegeben wurden," so Steineke.