Silvia Passow

Nauen Ponyreiten, Axtwerfen, Kinderbogenschießen und altes Handwerk, wie Töpfern und Schmieden, stehen auf dem Programm, wenn im Dorf Gannahall in Nauen zum mittelalterlichen Kinderfest geladen wird.

Ein Märchenerzähler wird von alten Zeiten berichten und wenn die Spielleute "Wolgemut" zum Tanz aufspielen, bleibt weder Fuß noch Füßchen stehen. Große und kleine Ritter können sich im Schwertkampf üben und weil all diese Aktivitäten hungrig und durstig werden lassen, ist für Speis und Trank gesorgt. Rico Krüger, Vorsitzender des Semnonenbundes freut sich, dass die Lockerung der Corona-Beschränkungen das Kinderfest zulassen. "Wir haben das okay und hoffen nun, dass nichts mehr dazwischenkommt", sagt er.

Das historische Kinderfest in Gannahall findet am Samstag, 18. Juli, von 10 bis 18 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Das Dorf befindet sich in der Ludwig-Jahn-Straße 22 in Nauen.

Bitte beachten: Es gelten die Corona-Bestimmungen, Abstand halten, besonders auch im Bereich des Einganges und der Toiletten. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass sich das Dorf im Aufbau befindet und Absperrungen und Hinweise vor Ort entsprechend zu beachten sind.