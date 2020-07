red

Bad Belzig Der 6. Bürgerdialog "Bad Belzig spricht!" findet am Montag, 13. Juli, von 18.00 bis 21.00 Uhr im KleinKunstWerk Bad Belzig statt. Er steht unter dem Titel "Bürger und Stadt: Wie gelingt Zusammenarbeit?". Wie kann eine stärkere Bürgerbeteiligung in Bad Belzig aussehen? Was braucht es für eine gute Beteiligung von der alle Seiten profitieren können?

"Bei diesem Bürgerdialog geht es nicht direkt darum einzelne Konflikte oder Ideen zwischen Bürger und Stadt zu diskutieren. An diesem Abend wollen wir gemeinsam die Grundlagen der Kommunikation erforschen: Welche Haltungen und Werte können zu einer gelingenden Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, der Politik und den Bürgern der Stadt beitragen. Ausgangspunkt dafür ist der Austausch darüber, welche Erfahrungen wir in unserem eigenen Leben gemacht haben mit "gehört werden und wirksam sein" oder im Gegensatz dazu mit "abgewürgt werden, sich ohnmächtig und fremdbestimmt" fühlen. Darüber hinaus fragen wir nach den Erfahrungen mit Beteiligung in unserer Stadt. Ziel ist es eine funktionierende Struktur der gegenseitigen Unterstützung aller Beteiligter zu entwickeln", so Dieter Halbach vom veranstaltenden Respekt e.V.

Mit dem letzten Bürgerdialog im Kleinkunstwerk wird der Übergang in das zweijährige Projekt "Alles auf offen: Das Fläming-Labor für Transparenz und Beteiligung" des Verein Neuland 21 vorbereitet. Das Open Government-Projekt wird im Rahmen der Bundesinitiative "Regionale Open Government Labore" gefördert. Insgesamt arbeiten 13 Kommunen deutschlandweit daran, verschiedene Aspekte von Open Government kommunal zu verorten. In "Alles auf offen" werden neue Mitmachformate und Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten erprobt. "Unser Ziel ist es, gemeinsam mit Bürgern, regionalen zivilgesellschaftlichen Akteuren und Vertretern aus Politik und Verwaltung eine verbesserte analoge wie auch digitale Bürgerbeteiligung zu entwickeln", Halbach weiter.

Aus den bisherigen Bürgerdialogen werden so lebendige Demokratielabore. Die Kultur der Dialoge soll dabei erhalten und weiter entwickelt werden. Dialog heißt: Gehört werden und zuhören. Keine Meinung und kein Thema werden ausgeschlossen, alles kann gesagt werden. Immer in Respekt vor den anderen Meinungen - und auf der Suche nach Verständnis und guten Lösungen und Ideen für Alle. "Damit das gelingen kann, werden wir auf einen geschützten Gesprächsraum achten, in dem die Regeln eines respektvollen Dialogs gelten. Der direkte Kontakt unterschiedlicher Menschen erscheint uns zunehmend wichtig für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. In einer Zeit, in der immer mehr übereinander und immer weniger miteinander gesprochen wird, wollen wir eine positive Alternative anbieten. Die Bürgerdialoge werden als Demokratielabore fortgeführt und sollen neben dem gegenseitigen Kennenlernen auch zu einer stärkeren Bürgerbeteiligung in der Stadtpolitik führen."

Vorläufiger Höhepunkt und letzter großer Bürgerdialog wird ein Bürgerfest auf dem Marktplatz am 15. August zwischen 11.00 und 15.00 Uhr mit Musik und Kultur und Stadtdialogen sein.