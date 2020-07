Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Ein Förster hat am Montag in einem Waldstück zwischen Hennigsdorf und Marwitz zwei selbstgebaute Buden entdeckt, die mit Nazi-Symbolen und -Schriftzügen bemalt waren.

Wie Julian Kindt von der Polizeidirektion Nord am Dienstag auf telefonische Nachfrage bestätigte, hatte der Förster zudem gemeldet, dass die unbekannten Erbauer der Buden offenbar mehrere Bäume illegal gefällt hätten, um damit die Behausungen zu bauen. An die Wände der Unterkünfte sowie an angrenzende Baumstämme hatten die Unbekannten mit blauer und silberner Sprühfarbe Hakenkreuze und "rechte Schriftzüge" gemalt, wie Kindt sagt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Schaden im Wald beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 1600 Euro.