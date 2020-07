Odin Tietsche

Hennigsdorf (MOZ) Ein betrunkener Ladendieb hat am Montagnachmittag in einem Markt in Hennigsdorf für Aufregung gesorgt.

Wie Julian Kindt von der Polizeidirektion Nord am Dienstagmorgen auf telefonische Nachfrage bestätigte, wollte der 24-Jährige gegen 17.40 Uhr den Markt in der Poststraße "mit einem Sixpack Bier verlassen, ohne diesen zu bezahlen". Als eine Kassiererin ihn darauf ansprach, beleidigte er die Frau und wurde aggressiv. Der Filialleiter sowie ein 29-jähriger Polizist aus Berlin, der sich zufällig gerade privat in dem Markt aufhielt, schritten daraufhin ein. Zwischen dem Marktleiter und dem Ladendieb kam es schließlich zur Rangelei. Dabei gingen auch die Bierflaschen zu Bruch. Der Polizist aus Berlin versuchte, die Situation zu beruhigen, wurde dabei jedoch leicht verletzt.

Als weitere Beamte der Polizei eintrafen, konnte der 24-Jährige schließlich verhaftet werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt.