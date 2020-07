Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Über den Straßen von Rheinsberg, Wittstock und Kunsterspring hing am Montag mehr als einmal eine Wolke aus Moped-Abgasen. Hinterlassen hat die eine Truppe aus Frankfurt/Oder, die schon seit ein paar Tagen mit ihren Simsons und AWOs unterwegs ist und sich selbst das "Bier-Team" nennt. Selbst kräftige Regenschauer konnten die Männer nicht ausbremsen – nur versagende Technik. "Kauf dir niemals eine AWO", rät Rico Genetzke, nachdem er in Zühlen einen seiner Freunde wieder anschieben musste. Das rollende Dutzend, bestehend aus Kumpels im Alter von 30 bis 40 Jahren, fährt seit 2006 immer einmal im Jahr gemeinsam in den Urlaub. "Am Anfang war es auch wirklich ein Sauf-Ausflug. Deswegen der Name Bier-Team", erklärt Rico Genetzke. Neun Jahre später setzte dann aber das Umdenken ein, weil man im Urlaub auch mal etwas vom Land sehen wollte. Also haben die Männer, die überwiegend aus der Kleiststadt kommen, die Gefährte ihrer Jugend oder auch alte Erbstücke wieder startklar gemacht, mit denen sie nun durch die Lande rollen. Passend dazu haben sie Helme, Anhänger, Kutten, Motorrad-Brillen und jede Menge gute Laune. Denn das Bier-Team fährt nicht nur von einem Ort zum anderen. Es werden auch mehr oder minder sportliche Zwischenstopps eingelegt, die einer aus dem Team zuvor an der Strecke organisieren musste. Gestern stoppten sie in Wittstock an einem Schießstand, wo jeder nach der Tour über die Landstraßen auch noch Zielsicherheit beim Tontauben-Schießen beweisen musste. Danach ging es zum Übernachten auf den Zeltplatz in Stendenitz. Heute hebt das Bier-Team sogar ab, allerdings ohne Mopeds: beim Fallschirmspringen in Fehrbellin.