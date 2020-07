BRAWO

Brandenburg an der Havel Unbekannte stahlen am Wochenende Computertechnik und Geld aus einem Schulungsraum einer Firma in der Friedrich-Franz-Straße. Zugang verschafften sich die Täter über ein Fenster.

Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl der Technik und die fehlende Geldkassette, weil das Fenster zum Schulungsraum nicht korrekt verschlossen war undalarmierte die Polizei.

Der Mitarbeiter beziffert den Schaden auf ca. 3000 Euro. Die Kriminalpolizei hat weitere Ermittlungen eingeleitet.