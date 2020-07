MOZ

Bernau Am Montagvormittag wurden Polizisten in die Straße Am Mahlbusen gerufen. Dort war ein Mann bei einem Feuer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 67-Jährige auf dem Balkon seiner Wohnung geraucht.

Dabei geriet aus noch nicht geklärter Ursache seine Jacke in Brand. Dadurch erlitt der Mann Verletzungen am Bauch sowie der rechten Körperseite. Rettungskräfte brachten ihn in ein Berliner Krankenhaus. Während des Einsatzes entdeckten die Beamten in der Wohnung mehrere Springmesser, die der Verletzte gar nicht hätte haben dürfen. Diese wurden sichergestellt. So wird nun nicht nur ermittelt, wie es zu dem Brand kommen konnte. Auch der Vorwurf des Verstoßes gegen das Waffengesetz steht im Raum.