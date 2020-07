MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Mann hat am Montag gegen 13.30 Uhr in einem Geschäft in der Markendorfer Straße in Frankfurt (Oder) für einen Polizeieinsatz gesorgt.

Zunächst trank er im Geschäft eine Getränkeflasche aus. Doch als es dann um die Bezahlung ging, wurde er ausfällig und griff den Ladeninhaber an. Außerdem attackierte er Zeugen, die dem Ladenbesitzer helfen wollten. Als sie ihn zu Boden bringen wollten, zog der Mann einen Schraubendreher und attackierte sie. Dabei verletzte er einen Mann leicht am Arm.

Die Polizei wurde schließlich alarmiert. Die Beamten trafen ein und identifizierten ihn als bereits polizeibekannten 36-Jährigen. Sie mussten sich dabei von ihm Todesdrohungen anhören. In seinen Sachen fanden sie Drogen. Er wurde vorläufig festgenommen und hat sich jetzt wegen Diebstahls mit Waffe, Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.