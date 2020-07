MOZ

Gottberg Ein 43-Jähriger war am Montagabend auf der B 167 mit seinem Skoda in Schlangenlinien unterwegs. Am Abzweig in Höhe Gottberg erkannte er offenbar die Verkehrsinsel nicht und fuhr drüber.

In Gottberg stoppte er den Wagen. Zeugen hinderten ihn daran weiterzufahren. Polizisten bemerkten, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Ein Test vor Ort ergab, dass er 2,91 Promille hatte.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde aufgenommen.