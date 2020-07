dpa

Berlin (dpa) Für den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs (ÖPNV) in Berlin stehen in den kommenden Jahren Milliardensummen bereit. Der Senat beschloss dazu am Dienstag einen neuen Verkehrsvertrag mit den Berliner Verkehrsbetrieben BVG.

Dort ist festgelegt, welche Leistungen die BVG in den nächsten 15 Jahren bis 2035 erbringen soll, aber auch der Umfang der Investitionen. Das Gesamtvolumen der geplanten Ausgaben beträgt 19 Milliarden Euro, wie Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) mitteilte.

Darunter sind 4,3 Milliarden Euro für Bau- und Sanierungsmaßnahmen und 2 Milliarden Euro für die Umrüstung der Busflotte auf E-Antrieb nebst nötiger Infrastruktur bis 2030.