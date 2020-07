red

Niemegk (BRAWO) In der Lindenstraße in Niemegk werden derzeit Bauarbeiten ausgeführt. Aus diesem Grund stand am Wochenende auch der Bagger einer Firma vor Ort. Als der Mitarbeiter der Firma den Bagger in Betrieb nehmen wollte stellte er fest, dass sich die Klappe zum Hauptschalter des Baggers nicht mehr ohne Gewalt öffnen lässt. Daraufhin verständigte er die Polizei.

Die unbekannten Täter hebelten die Schlösser der seitlichen Klappen des Baggers auf und entnahmen einen Kanister AdBlue und Dieselkraftstoff. Nach Anzeigenaufnahme und Spurensicherung konnte der Mitarbeiter den Bagger wieder übernehmen. Es entstand ein Schaden von zirka 900 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.