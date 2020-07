MOZ

Beeskow (MOZ) Die laut Brandenburgischer Badegewässerverordnung im Landkreis Oder-Spree ausgewiesenen Badestellen haben den ersten Test in dieser Saison erfolgreich bestanden.

Das ergaben die Kontrollen des Gesundheitsamtes, die in der vergangenen Woche stattgefunden haben. Nach den jetzt komplett vorliegenden Laborergebnissen wurden an allen 32 geprüften Badestellen die erforderlichen Parameter eingehalten und die mikrobiologischen Proben des Wassers wiesen keine Beanstandungen auf. Kontrolliert werden bei den monatlichen Überprüfungen während der Badesaison auch pH-Wert, Sichttiefe und Temperatur des Wassers.

Gute Sicht, gutes Wasser

Ein Indiz für die gute Wasserqualität ist die Sichttiefe von zwei und mehr Metern an den meisten überprüften Badestellen. Die Wassertemperaturen bewegten sich an den Kontrolltagen zwischen 21,6 und 25 Grad Celsius, überwiegend Temperaturen um 24 Grad Celsius.

Besonders gut, also ohne Wasserfärbung und mit Sichttiefe von mehr als zwei Metern schnitten im Bereich Beeskow folgende Seen ab: Ranziger See, Gruben- und Springsee in Limsdorf, der Scharmützelsee an den drei Teststellen in Bad Saarow, in Diensdorf-Radlow und am Campingplatz Schwarzhorn in Wendisch Rietz sowie der Storkower See in Dahmsdorf, Karlslust und am Strandbad. Die höchste Wassertemperatur wurde in der Spree im Stadtbad Beeskow gemessen: 25 Grad. Die Schlaubetalseen Großer Müllroser See Großer Treppelsee und Schervenzsee schnitten ebenfalls sehr gut ab.