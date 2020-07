BRAWO

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Im Brandenburger Stadtteil Plaue stürzte am Dienstagmorgen ein Junge in der Genthiner Straße über sein Fahrrad.

Offenbar blockierten die Bremsen des Rad aufgrund eines technischen Defekts und das Kind verlor die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte. Der Junge zog sich dabei leichte Schürfverletzungen zu, um die sich der Rettungsdienst kümmerte. Für weitere Untersuchungen wurde der Junge ins Krankenhaus gebracht.

Das Fahrrad wurde währenddessen seinen Freunden anvertraut. Die Genthiner Straße war während des Einsatzes kurzzeitig gesperrt.