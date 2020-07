René Wernitz

Premnitz (MOZ) Einen grauen Audi Q5 mit dem amtlichen Kennzeichen HVL-FB 41 stahlen Unbekannte in der Nacht zum Montag in Premnitz. Der Besitzer des Autos, welches ordnungsgemäß verschlossen in der Einfahrt eines Grundstücks im Havelweg parkte, bemerkte den Diebstahl am Morgen und informierte die Polizei.

Im Fahrzeuginneren befanden sich auch persönliche Papiere des Bestohlenen. Die Fahndung nach dem ca. 40.000 Euro teuren Fahrzeug wurde eingeleitet.