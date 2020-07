Elke Kögler

Oberhavel (MOZ) Die Badewasserqualität in Oberhavels Seen ist nicht zu beanstanden. Darüber informiert das Gesundheitsamt des Landkreises in einer Mitteilung. Die mikrobiologischen Untersuchungen waren laut der Behörde unauffällig und die Sichttiefen lagen bei 1,20 Metern und mehr. Lediglich im Kleinen Wentowsee in Seilershof sowie im Großen Wentowsee in Marienthal wurden Sichttiefen von 0,30 Metern festgestellt. Somit bestehe in den beiden Gewässern nach Angaben des Landkreises ein "Risiko im Rettungsfall", also die Gfahr im Fall des Ertrinkens nicht rechtzeitig gefunden zu werden.

Insgesamt sind 26 Badestellen kontrolliert worden. Die Kontrolle jedes Badegewässers beinhaltet die Bestimmung der Sichttiefe, der Färbung, des pH-Wertes, der Sauerstoffsättigung und der Wasser- und Lufttemperatur vor Ort, die Entnahme von Wasserproben zur Bestimmung der mikrobiologischen Parameter Escherichia coli und Enterokokken sowie eine Besichtigung der Badestelle, um Verunreinigungen und Unfallgefahrenquellen festzustellen. Die Kontrollen finden alle vier Wochen statt.

Die Wassertemperaturen lagen zwischen 25 Grad Celsius an der Badestelle des Campingplatzes am Stolpsee in Himmelpfort sowie 20,4 Grad im Briesesee in Birkenwerder. Im Durchschnitt wurde eine Temperatur von 23,5 Grad gemessen.

Normalerweise beginnen die Gesundheitsämter in Brandenburg bereits während der Vorsaison Mitte Mai mit den Gewässerkontrollen. Wegen der Coronapandemie starteten diese in diesem Jahr erst am 13. Juli und enden wie üblich am 6. September.

Die detaillierten Ergebnisse der Kontrollen können auf der Internetseite www.oberhavel.de/badewasser sowie www.luis-bb.de eingesehen werden. Die nächsten Kontrollen der Badeseen erfolgt am 27. sowie am 28. Juli.