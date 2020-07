Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) 18 Kinder, zwischen 8 und 13 Jahre alt, erleben dieser Tage in der Wredow‘schen Zeichenschule ganz besondere Ferien. Sie machen beim erstmaligen Projekt "Undine auf der Bühne" mit, mit dem Urban Luig als neuer künstlerischer Leiter das darstellende Spiel in der Kunstschule belebt. Zugleich fügt er dem traditionsreichen Undine-Wettbewerb, mit dem BRAWO und Fouqué-Bibliothek alljährlich talentierte Märchenautoren und -illustratoren ins Rampenlicht rücken, eine neue Facette hinzu.

Für die Premiere auserkoren: "Das Märchendorf", das mit einem Sonderpreis ausgezeichnete Märchen der 11-jährigen Greta Oberender, die nach den Sommerferien von der Meusebach-Grundschule Geltow ans Ernst-Haeckel-Gymnasium Werder (Havel) wechselt und eine Ferienwoche in Brandenburg an der Havel verlebt. Sie möchte dabei sein, wenn ihr Märchen lebendig wird – mit allen Zutaten, die sie sich ausgedacht hat. In ihrem Märchendorf leben viele Märchenbücher als friedliches Volk zusammen, "bis ein schlimmer, großer, blauer und furchteinflößender Drache kam. Er wurde schon von dem Nachbarort, dem Geschichtendorf, vertrieben, da er sich von Büchern ernährte." Da der Drache aber auch "süße, klebrige, flauschige, rosa Zuckerwatte" mag, ist das Dorf zu retten. Wie, ist weiterhin unter den 14 Siegermärchen auf www.brawo.de/undine2020 nachzulesen und anzuhören – und in Kürze live zu erleben. Und zwar nach einer erlebnisreichen Ferienwoche in der Wredow-Kunstschule.

Die begann Montag mit der großen Kennlernrunde aller 18 Kinder, grundlegenden Theaterspielen und dem gemeinsamen Vorlesen von Gretas Märchen. Sodann wurde beraten, wie es auf die Bühne zu bringen ist und welche Aufgaben für Bühnenausstattung und Kostüme unter Anleitung von Jessica Dörhöfer zu bewältigen sind. Dienstag erfolgte die Rollenvergabe und szenische Einteilung und dann wird geprobt, geprobt, geprobt. Freitag ist bereits Generalprobe und zwar im Lesehof der Fouqué-Bibliothek, Altstädtischer Markt 8, wo am Samstag, 11. Juli auch die Welturaufführung zu erleben ist. Zwei Vorstellungen werden gegeben, um 14 und um 16 Uhr. Sitzplätze sind auf www.wredow-gesellschaft.de reservierbar. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Wrdeow-Projektarbeit sind willkommen.