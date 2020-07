Sandra Euent

Wustermark (BRAWO) Ein LKW kam in der Nacht zu Dienstag auf dem Wustermarker Kuhdammweg von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Leitplanke auf. Der unverletzte Lkw-Fahrer gab an, in einer Kurve einem entgegen kommenden Auto ausgewichen zu sein.

Die Bergung des Gespanns gestaltete sich schwierig, es war an einer abschüssigen Stelle zum Stehen gekommen. Zugmaschine und Anhänger blieben aber tatsächlich fahrbereit, trotz Beschädigungen. Auf etwa 4.000 Euro wird die Höhe des Schadens geschätzt. Ermittlungen nach dem Unfallverursacher wurden von der Polizei eingeleitet.