Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Es gibt einen Wechsel in der Revierpolizei in Kremmen. Das teilt die Polizeiinspektion Oberhavel am Dienstag mit. Demnach wird sich Polizeihauptmeister Wingolf Kirchner Ende Juli in den Ruhestand verabschieden.

Seit 2002 ist Wingolf Kirchner der Partner an der Seite von Polizeioberkommissarin Diana Bethke. Kirchner zeichnet für Beetz, Sommerfeld und Hohenbruch verantwortlich. Seine Kollegin, die seit mehr als 20 Jahren in Kremmen im Einsatz ist, übernimmt die Bereiche Kremmen, Flatow, Staffelde und Linumhorst.

Die beiden "Repos" gelten in Kremmen als eingespieltes Team. Besonders hohes Ansehen erlangten sie durch umsichtiges Handeln und einen verständnisvollen Umgangston. Es geht beiden immer darum, dass die Kremmener Vertrauen zu ihnen aufbauen konnten.

Wingolf Kirchner aus Beetz arbeitete schon zu DDR-Zeiten bei der Polizei im Wach- und Wechseldienst, fuhr lange Streife. Die Staffelübergabe sowie die Amtseinführung für seine Nachfolge wird Ende diesen Monats über die Bühne gehen. Der neue Revierpolizist in Kremmen wird Polizeiobermeister Gregor Stiller sein.