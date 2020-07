Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Ein großes schwarzes Loch ist seit Montag auf dem Grasland vor dem Oderdeich, auf Höhe der ul. Ogrodowa, zu sehen. Am Nachmittag zogen dichte Rauchwolken über die Stadt, nachdem dort Gras Feuer gefangen hatte. Eine Beobachterin will zuvor Spiel mit Feuerwerk durch Personen gesehen haben. Berufsfeuerwehr und zwei Freiwillige Feuerwehren waren bis zum Abend mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ein beschädigter Baum musste abgesägt werden. Die Brandstelle liegt unmittelbar am Schutzgebiet Oderaue "Natura 2000".