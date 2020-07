Die Arbeiten am Erweiterungsanbau der Lindgrenschule schreiten voran. Auch in den Sommerferien, wenn Schüler und Lehrer ihre Freizeit genießen, wird auf den Baustellen kräftig gewerkelt. © Foto: Oliver Voigt

Miriam John

Schwedt In den Ferien herrscht in manchen Schulen in Schwedt reges Treiben. Wenn es auch kein Kindergeschrei ist, was durch die Gänge hallt, so ist es der Lärm von Baumaschinen und Handwerkern, die ihrem Tagewerk nachgehen. Denn die Stadt nutzt die unterrichtsfreie Zeit nicht nur zur Werterhaltung der Gebäude, sondern auch fürs Bauen, Umbauen und Sanieren – und das alles für die Schülerinnen und Schüler.

Die größten Baumaßnahmen sind derzeit an der Astrid-Lindgren-Grundschule. Eine neue Aula soll her, ein Anbau an das bestehende Schulgebäude und eine Neugestaltung der Klassenräume für eine bessere Inklusion. Der Anbau des Schulgebäudes war im Oktober vergangenen Jahres gestartet. Voraussichtlich soll dieser Anfang 2022 fertiggestellt sein. Somit ist das Budget für Bauprojekte "gut ausgeschöpft", sagt Martin Mietzener vom Hochbauamt Schwedt.

Älteste Grundschule in Schwedt

Die seit 1976 bestehende Schule "Am Waldrand" ist die älteste Grundschule in Schwedt – der neueren Gebäude. Sie wurde im typischen DDR Schulbautyp "Erfurt TS 66" errichtet. Dort war die Gebäudehülle erneuert worden, und der Schulhof hatte ein neues Antlitz erhalten. Nun ist dort ebenfalls die Aula an der Reihe: Baustart war hier wie auch an der Astrid-Lindgren-Schule im Oktober vergangenen Jahres.

Und damit nicht genug: Eine brandschutztechnische Sanierung steht ebenfalls noch auf auf dem Plan. Damit ist die Grundschule "Am Waldrand" die erste, in der das Brandschutzkonzept der Stadt Schwedt umgesetzt wird. Den Grundstein dafür hatten die Stadtverordneten bei ihrer jüngsten Sitzung gelegt, als sie das Sanierungsprogramm auf den Weg gebracht hatten. Auch an den anderen Grundschulen wird das Konzept noch folgen.

Im Zuge der regelmäßig durchgeführten Brandschauen sind zuvor immer wieder vereinzelte Unzulänglichkeiten beim baulichen Brandschutz aufgefallen. Obwohl sie genauso regelmäßig beseitigt worden sind, gab es zunächst kein umfassendes Konzept. Um das Problem Brandschutz nunmehr umfassend anzugehen, hat die Stadt Schwedt für alle ihre Grundschulen die Erstellung von Brandschutzkonzepten in Auftrag gegeben. Diese sollen nun umgesetzt werden.

Schwerpunkt der Sanierung sind Brandschutztüren, die nachgerüstet oder ersetzt werden müssen. Bei der Nachrüstung handelt es sich um einen Obertürschließer, der in die Tür eingesetzt werden muss. Ordnungsgemäß müssen zusätzlich zur Abtrennung der Treppenhäuser an drei Stellen neue Rauchschutztüren mit Feststellanlage montiert werden.

Ein weiterer Bestandteil des großen Vorhabens sind Anbauten von Fluchttreppentürmen und ein zweiter Fluchtweg aus den Fachkabinetten. Im ersten und zweiten Obergeschoss sind Türdurchbrüche mit entsprechenden Türen zu benachbarten Räumen nötig.

Weitere Arbeiten im Herbst

Für die Realisierung des Brandschutzkonzeptes bleibt in den Sommerferien allerdings keine Zeit mehr; die Arbeiten sollen aber auch in der unterrichtsfreien Zeit umgesetzt werden. Deshalb rücken die Handwerker in den Herbstferien erneut an. Insgesamt kostet das Bauvorhaben 173 600 Euro. Während in den Vorjahren rund 47 000 Euro für die Planung und die Vorarbeiten in den Jahren 2018 und 2019 ausgegeben worden sind, fiel das Gros in diesem Jahr an und zwar in Höhe von 126 600 Euro. Die Folgekosten sind hier noch nicht berücksichtigt.

Für die Grundschulen "Bertolt-Brecht" und "Erich-Kästner" wurden dieses Jahr nicht allzu große Baupläne geschmiedet. Die beiden Grundschulen sind mit Werterhaltungsmaßnahmen, wie zum Beispiel Malerarbeiten und Reparaturen beschäftigt.