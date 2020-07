MOZ

Wittstock Die Polizei bittet um Hilfe. Sie sucht drei Männer, die im Mai in Wittstock einen gambischen Mann verprügelt haben, der sich gerade auf dem Weg zur Arbeit befand.

Die Tat ereignete sich am Mittwoch, 13. Mai, um 5.30 Uhr an der Schützenstraße. Das Opfer wurde von einem blauen BMW älteren Baujahrs überholt. Der Wagen hielt vor dem Mann an. Fahrer und Beifahrer stiegen aus, beleidigten den Gambier und schlugen mit Fäusten auf ihn ein. Ein dritter Mann, der zu Fuß aus Richtung Amtshof kam, nahm aus dem Kofferraum des BMW einen Gegenstand, der einem Baseballschläger glich, und schlug auf den Gambier ein.

Nun liegen sowohl vom Fahrer als auch vom Beifahrer Phantombilder vor. Der Beifahrer ist 30 bis 34 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, dick, hat kurze blonde Haare, einen kurzen Kinnbart und eine breite schwarze Kreole im linken Ohr.

Der Fahrer war etwa 30 Jahre alt und ähnlich groß. Er hat eine normale Figur, eine Glatze und trug während der Tat eine silberne Kette um den Hals. Die dritte Person war 22 bis 25 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß. Der Mann hatte dunkle, gegelte Haare und eine normale Figur.

Wer die Männer kennt, etwas zum Auto sagen kann oder am frühen Morgen des 13. Mai etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 03391 3540 zu melden.